ÚVO zastavil konanie o námietkach v tendri na opravy ciest za takmer dvesto miliónov eur

Štátni cestári vlani zrušili pôvodný tender na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy.

3. feb 2020 o 20:40 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zastavil konanie o námietkach v novej verejnej súťaži Slovenskej správy ciest (SSC) na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy za takmer dvesto miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zdôvodnil to tým, že navrhovateľ stiahol námietky v celom rozsahu späť ešte pred rozhodnutím úradu, pričom námietky sa týkali podmienok v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Vlani zrušili pôvodný tender

Vyplýva to z právoplatného rozhodnutia ÚVO uverejneného na jeho portáli.

Úrad zároveň uviedol, že 35 % z kaucie zloženej navrhovateľom námietok, sa stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.



Štátni cestári vlani zrušili pôvodný tender na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, keďže ÚVO im vyčítal, že ho nerozdelili na časti, čím obmedzili súťaž.

Nový tender vyhlásili vlani októbri, rozdelili ho na tri časti, pričom opravy majú byť na cestách vo všetkých ôsmich krajoch. V závere novembra podali námietky v novom tendri dvaja navrhovatelia.



"Slovenská správa ciest prijala podnety na základe rozhodnutia úradu, predmet zákazky na veľkoplošné opravy ciest rozdelila na časti a v októbri vyhlásila súťaž na zákazku znova. Uchádzači na základe nových definovaných podmienok účelovo znova napadli predmet zákazky a verejný obstarávateľ je nútený znova predložiť celú dokumentáciu na kontrolu ÚVO," uviedla vtedy pre agentúru SITA hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

Vydal predbežné opatrenie

SSC na základe toho poznamenala, že ani pri najlepšej snahe a maximálnom úsilí o ukončenie zákazky nie je možné na relevantnom slovenskom trhu zabezpečiť, aby vyhlásené zákazky boli v určených termínoch vysúťažené a následne aj realizované k spokojnosti verejnosti.



"V zmysle uvedeného ÚVO vydal predbežné opatrenie, ktorým pozastavil plynutie lehôt," podotkla Karelová.

Ponuky tak nepredkladali a neotvárali v plánovanom termíne 20. novembra.

"Proces rozhodovania nestojí len na verejnom obstarávateľovi. Ak by teoreticky úrad dokázal rozhodnúť v priebehu dvoch týždňov, verejný obstarávateľ by do konca roka ukončil proces (verejné obstarávanie). To znamená, že ukončenie procesu závisí od rýchlosti vydania konečného rozhodnutia úradu," dodala Karelová.