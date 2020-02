Slováci zostávajú po Nemcoch druhými najčastejšími návštevníkmi Česka

Počet ubytovaných návštevníkov zo Slovenska v Česku sa zvyšuje pravidelne deväť rokov.

3. feb 2020 o 16:36 SITA

BRATISLAVA. Slováci sú po Nemcoch už piaty rok v poradí druhými najčastejšími návštevníkmi v susednej Českej republike.

Niekoľko dôvodov

Za deväť mesiacov minulého roka dosiahol takmer 576-tisíc, čo bolo medziročne viac o 5,1 %.

V roku 2018 bolo u susedov ubytovaných historicky najviac Slovákov, skoro 735-tisíc pri náraste oproti roku predtým o 7,8 %.

Ako pre agentúru SITA uviedla riaditeľka zastúpenia agentúry CzechTourism na Slovensku Nora Gill, počet slovenských návštevníkov v Česku rastie pravidelne od roku 2011.



"Keď to porovnáme od roku 2011, keď boli príjazdy nižšie ako 350-tisíc, tak je vidieť, že záujem o Česko stúpa raketovo hore a určite je to dôkaz toho, že sa Slováci musia v Česku cítiť dobre. Nielenže tam nachádzajú zaujímavé veci, ale aj prístup Čechov k ním je asi ústretový, lebo inak by sa predpokladám nevracali," povedala Gill.

Dôvodov pokračujúceho zvyšovania záujmu Slovákov o Česko je podľa nej niekoľko.

"Určite jeden je ten, že doznela ekonomická kríza a ľudia si mohli dovoliť zasa viac cestovať. Chcem veriť tomu, že časť nárastu je aj na margo našej práce, pretože naša kancelária na Slovensku veľmi intenzívne pracuje so slovenskými novinármi," poznamenala Gill.

Česká agentúra na podporu domáceho cestovného ruchu každoročne organizuje dvanásť až šestnásť ciest pre slovenské médiá z rôznych regiónov do Česka.

Zaujímajú sa najmä o Prahu

Slováci boli spomedzi zahraničných hostí Českej republiky v roku 2011 s 347-tisíc ubytovanými (pri medziročnom raste o 13 %) ešte na štvrtom mieste.

V rokoch 2012 až 2014 sa v dôsledku pokračujúceho nárastu počtu návštevníkov posunuli na tretie miesto.

Slovenskí návštevníci sa dostali na druhé miesto v roku 2015, keď ich bolo v Česku ubytovaných 564,5-tisíca (viac o 14,6 %) a odvtedy si držia túto pozíciu. Hostia zo Slovenska sa v Česku zaujímajú najmä o Prahu, v roku 2018 ich tam bolo ubytovaných 297-tisíc a počet hostí v českej metropole pravidelne rastie.

Podľa riaditeľky zastúpenia CzechTourism na Slovensku príjazdy do Prahy tvoria asi len 46 % zo všetkých príjazdov do Čiech zo Slovenska. "Praha už trpí masovým turizmom, je tam veľmi veľa ľudí, a tým pádom si už ani tú atmosféru nemôžu tak vychutnať," upozornila Gill.

Ochotní chodiť do regiónov

Slováci majú podľa Gill veľkú výhodu, že sú ochotní chodiť do regiónov. "Samozrejme, najbližšia je Morava.

Najfrekventtovanejším miestom je Južná Morava, veľmi obľúbený je lednicko-valtický zámocký areál, Mikulov sa stáva veľmi populárny," priblížila Gill.

V Juhomoravskom kraji bolo v roku 2018 ubytovaných skoro 127-tisíc Slovákov. Podľa návštevnosti hostí zo Slovenska nasledujú ďalšie pohraničné regióny - Zlínsky kraj (49-tisíc ubytovaných) a Moravskosliezsky kraj (46-tisíc hostí). Slovákov lákajú k návšteve aj južné Čechy.

"V posledných troch rokoch sme zaznamenali výrazné nárasty Slovákov v Královohradeckom kraji. Myslím si, že je to tým, že je tam obrovská koncentrácia hradov a zámkov na malom priestore," podotkla Gill.



CzechTourism mal vlani na Slovensku pre svoje aktivity rozpočet nižší ako milión českých korún (CZK). Tento rok by mal byť približne na rovnakej úrovni.

"Hlavná marketingová téma, ktorú komunikujeme pre tento rok naprieč svetom, to znamená aj na Slovensku, sú hrady a zámky. Hlavne dávame do povedomia historické budovy, či sú v majetku štátu, alebo sú to zreštituované zámky, ktorých je v Čechách pomerne veľa," uviedla Gill.

Niektoré z nich zostali v rukách pôvodných šľachtických rodov, napríklad, Schwarzenbergovcov, Kinskych, Šternbergovcov, či Lobkowiczovcov.