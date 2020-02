Národná diaľničná plánuje v máji vyhlásiť súťaž na službu spoplatnenia ciest

NDS vyhlási súťaž na komplexnú službu spoplatnenia cestnej infraštruktúry.

3. feb 2020 o 15:33 (aktualizované 3. feb 2020 o 16:00) TASR

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje vyhlásiť súťaž na komplexnú službu spoplatnenia cestnej infraštruktúry v máji tohto roka.

Obsahuje službu poskytovania elektronického výberu mýta, poskytovanie výberu úhrad a evidencie elektronickej diaľničnej známky, realizáciu platieb palivovými kartami aj výkon kontroly dodržiavania povinností platiteľov mýta a diaľničnej známky.

Informovala o tom hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Na príprave pracujú viac ako jeden rok

Diaľničiari pracujú na príprave novej súťaže spoplatnenia viac ako jeden rok. "V decembri 2019 sme začali prípravné trhové konzultácie.

Aktuálne sa uskutočňuje vyhodnocovanie zaslaných dotazníkov od oslovených spoločností, ktorého ukončenie očakávame začiatkom budúceho týždňa.

Závery z prípravných trhových konzultácií budú použité pri formulácii zadania súťažných podkladov pre nový systém spoplatnenia," priblížila Michalová.

V súčasnosti sa podľa jej slov zapracováva vyhodnotenie predbežných trhových konzultácií do štúdie uskutočniteľnosti.

Tá by následne mala byť schválená Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorého vyjadrenie sa zapracuje do štúdie a súťažných podkladov pre verejnú súťaž. Podklady sa odošlú na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý by ich mal schváliť. Aj hodnotenie ÚVO sa zapracuje do súťažných podkladov.

Mýtny tender

Nakoniec musia podklady prejsť schválením v rámci NDS a Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Po týchto krokoch sú diaľničiari pripravení vyhlásiť mýtny tender.

Súčasná zmluva so spoločnosťou SkyToll sa končí v roku 2022. Zistenia zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) rozprúdili diskusiu o výhodnosti súčasnej zmluvy a o možnostiach fungovania mýtneho systému v ďalších rokoch.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ubezpečilo parlamentnú opozíciu aj verejnosť, že robí všetko pre to, aby bol mýtny systém pre štát výhodnejší a aby čo najviac prostriedkov išlo do štátneho rozpočtu.