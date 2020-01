Počet seniorov výrazne narastie. Bude sa na to musieť pripraviť celá spoločnosť, tvrdí premiér

Problému sa budú musieť venovať aj nadchádzajúce vlády.

24. jan 2020 o 16:10 TASR

BRATISLAVA. Očakáva sa, že počet seniorov v nasledujúcich rokoch výrazne narastie. Starnutie obyvateľstva preto pre Slovensko predstavuje jeden zo zásadných problémov, ktorým sa budú musieť venovať aj nadchádzajúce vlády.

Po stretnutí s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) to v piatok uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

So starnutím obyvateľstva sú podľa predsedu vlády spojené mnohé opatrenia. "My už dnes budeme musieť rozprávať o tom, akým spôsobom zabezpečiť dôstojnú jeseň života pre našich seniorov, akým spôsobom zvýšiť kapacity v domovoch sociálnych zariadení, akým spôsobom sa snažiť vychovať dostatok personálu, ktorý pomôže našich seniorov ošetrovať alebo postarať sa o nich čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí," poznamenal s tým, že sa na to bude musieť pripraviť úplne celá spoločnosť.

Bude si to totiž vyžadovať nemalé personálne, ale aj finančné náklady.

Predseda JDS Ján Lipiansky skonštatoval, že za posledných päť, sedem rokov bol v sociálnej a zdravotnej oblasti dosiahnutý celý rad pozitívnych výsledkov.

"Určite nikdy nebude spokojnosť s výškou penzie, určite nikdy nebude spokojnosť so všetkými službami, ktoré nám štát poskytuje, ale treba, aby sme to robili krok za krokom a aby sme tie podmienky skutočne aj vylepšovali," podotkol.

JDS je podľa premiéra reprezentatívna organizácia a mala by mať s vládou prostredníctvom ministerstva práce zmluvu o spolupráci podobne, ako má štát so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

JDS si podľa Lipianskeho váži, že môže návrhy predkladať, vážne sa s nimi rokuje a následne sa mnohé veci dostávajú do praxe.