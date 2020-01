Šefčovič: Globálna aliancia batérií presadzuje rovnaké štandardy, aké razí EÚ

GBA je platforma spolupráce približne 70 organizácií verejného a súkromného sektora.

24. jan 2020 o 12:39 TASR

BRUSEL. Globálna aliancia batérií (GBA) vychádza z tých istých zámerov ako Európska aliancia pre batérie - presadiť nové štandardy, ktoré zaistia, že batérie budúcnosti budú "zelené", šetrné k životnému prostrediu a pomôžu pri rozmachu elektromobility, ktorá znižuje emisie CO2.

V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý aj o tejto téme hovoril počas svojich vystúpení na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.

Batérie budú určovať kvalitu a hodnotu vozidiel

Šefčovič spresnil, že v Davose prezentoval doterajší pokrok globálnej aliancie, ktorý sa podarilo dosiahnuť pri tvorbe nového systému hodnôt pri využívaní batérií pre elektrické automobily.

GBA je verejno-súkromná platforma spolupráce približne 70 organizácií verejného a súkromného sektora založená v roku 2017, ktorá sa stala globálnou platformou a má za cieľ pomôcť vytvoriť a spolupracovať na udržateľnom hodnotovom reťazci batérií.

Šefčovič dodal, že tieto snahy vychádzajú z princípov staršej európskej spolupráce, ktorá vyústila do Európskej aliancie pre batérie.

"Vyvíjame tlak na to, aby štandardy, ktoré budú tieto batérie musieť spĺňať, boli maximálne ekologické, spoločensky zodpovedné a aby sme tým, ktorí sa rozhodnú pre elektrické auto, poskytli príbeh o plnej udržateľnosti. Istotu, že ich auto bude environmentálne čisté a s nízkou uhlíkovou stopou," povedal Šefčovič.

Šefčovič ako "krstný otec" Európskej aliancie pre batérie pripomenul, že v pozadí iniciatívy stála skutočnosť, že Európania vyrábajú len tri percentá batérií pre elektromobily, zvyšok sa dováža zo zahraničia, predovšetkým z Ázie.

Podľa odhadov EÚ v roku 2025 bude mať európsky trh pre autobatérie hodnotu 250 miliárd eur a je v záujme Únie, aby túto skutočnosť využil vo svoj prospech a tiež, aby nová generácia batérií pre elektromobily spĺňala najvyššie ekologické štandardy. Podľa jeho slov práve batérie budú určovať kvalitu, charakter a hodnotu vozidiel na európskych cestách.

Elektromobily by nemali byť spájané s negatívnymi fenoménmi

"Globálna aliancia sa sústreďuje na to, aby štandardy, ktoré by som tento rok chcel pretaviť do európskeho zákona, slúžili ako vzor pre stanovenie globálnych štandardov," vysvetlil slovenský eurokomisár.

V praxi to znamená vylúčiť negatívne fenomény, ako je detská práca a neudržateľná ťažba surovín potrebných pre batérie a rešpektovanie štandardov ľudských práv a ľudskej práce.

Upozornil, že hlavným cieľom GBA je, aby budúce elektromobily neboli spájané s týmito fenoménmi a aby neboli vyrábané s ešte väčšou uhlíkovou stopou, aká je dnes prítomná pri autách so spaľovacími motormi.

Šefčovič tvrdí, že Globálna batériová aliancia vznikla ako platforma Svetového ekonomického fóra, lebo viacerí svetoví hráči odmietajú zneužívanie detskej práce pri ťažbe kobaltu v Kongu.

Pripomenul, že v Davose bola aj delegácia prezidenta Konžskej demokratickej republiky, ktorá si vypočula názory, že ak má byť táto africká krajina dodávateľom kobaltu pre svetovú produkciu batérií, tak musí zabezpečiť jeho ťažbu bez detskej otrockej práce, pri dodržiavaní ľudských práv a štandardov práce.

"To všetko zapadá do konceptu štandardov, na ktorých teraz pracujeme a verím, že Európa bude prvá, ktorá bude mať vysoké zelené štandardy pre batérie budúceho automobilového elektroparku," zhodnotil situáciu Šefčovič.

Zároveň dodal, že o batériách budúcnosti sa rozprával aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, lebo Poľsko už prijalo strategické rozhodnutie, že chce byť dôležitým hráčom v novom hodnotovom reťazci batérií a už začalo s budovaním gigafabrík na batérie.

Poliaci okrem toho získali aj významné investície zo západoeurópskych firiem na recykláciu batérií, ako aj na obrábanie nerastných surovín a zo stredoeurópskych krajín sa v tejto oblasti dokázali posunúť najďalej.