Železnice vykazujú zvýšenú popularitu. S obnovou vlakov však nestíhajú

Spoločnosť vlani prepravila vyše 77 miliónov cestujúcich.

23. jan 2020 o 13:10 SITA

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) prepravila v roku 2019 celkovo 77,36 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2018 to bolo viac o 4,8 %, alebo o 3,55 milióna osôb.

Z celkového počtu prepravených bolo 47,8 milióna platiacich pasažierov (podiel 61,8 %), čo znamená medziročne nárast o 2,8 %.

Ako národný vlakový osobný dopravca informoval vo štvrtok v tlačovej správe, cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu bolo 29,56 milióna (38,2 %), ich počet v porovnaní s rokom 2018 bol vyšší o 8,3 %.

"Slovenské vlaky sú bezpochybne stále populárnejšie. Samozrejme, vlaky i železnice majú stále mnoho, aj veľmi vážnych problémov z minulosti, no čísla neklamú - máme stále viac cestujúcich, ktorí sú ochotní za svoju cestu zaplatiť," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Potrebná je najmä modernizácia infraštruktúry

Najlepšie to podľa neho vidno pri IC vlakoch, ktoré jazdia za plnú komerčnú cenu lístkov, ich frekvencia sa od roku 2017 nezmenila a rastú každý rok spolu s ostatnými trasami.

"Je jasné, že tento rast bez ďalších investícií nie je možný donekonečna. So zvýšeným záujmom cestujúcich už nestíha držať dych ani naša obnova vozidlového parku, hoci jej tempo je na historických maximách," upozornil Hlubocký.

255 nových alebo modernizovaných vozidiel pribudlo a pribudne v rokoch 2016 až 2022

Aby ZSSK prepravila viac cestujúcich v komforte 21. storočia, potrebuje oveľa rýchlejšie, priepustnejšie, modernejšie trate, aby vedela rýchlo "točiť" svoje vlaky.

"V takom prípade vieme vyradiť až do 30 % našich najstarších rušňov a vozňov, alebo musíme razantne zvýšiť investície do nákupov moderných vlakov aj mimo eurofondov.

Úprimne povedané, som za výrazné navýšenie investícií do infraštruktúry, ktoré pomôžu všetkým dopravcom, nielen nám," uviedol Hlubocký. Potrebný je podľa neho dlhodobý plán rozvoja železničnej infraštruktúry minimálne na desať rokov.

V pláne sú aj strediská údržby

ZSSK v súčasnosti realizuje historicky najväčšiu obnovu vozidlového parku. V rokoch 2016 až 2022 pribudlo a pribudne spolu 255 nových alebo modernizovaných vozidiel, z čoho 80 kusov tvoria hnacie koľajové vozidlá a 175 kusov osobné vozne.

Ďalšou dôležitou investíciou spoločnosti je výstavba troch stredísk technicko-hygienickej údržby, ktoré do konca roka 2021 vyrastú v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom.

Národný dopravca si od projektu sľubuje zvýšenie kvality čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti. V strediskách technicko-hygienickej údržby bude možné zmývať vozidlá aj pri mínusových teplotách.

Najviac bola využívaná trasa Bratislava - Košice

V medzištátnej preprave vlani cestovalo vlakmi ZSSK do a zo štátov susediacich so Slovenskom 4,85 milióna cestujúcich, čo je medziročne viac o 12,8 %. Najčastejšie išlo o prepravu do a z Rakúska (vyše dva milióny cestujúcich pri raste o 9,5 %), ako aj do a z Českej republiky (1,8 milióna ľudí, nárast o 4,3 %).

Vo vnútroštátnej preprave ZSSK medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi prepravila spolu 21 miliónov pasažierov. Najviac železničnú dopravu využívali ľudia v Bratislavskom kraji (16,2 milióna cestujúcich), Žilinskom kraji (6,7 milióna) a Prešovskom kraji (6,3 milióna).

Na tratiach tatranskej elektrickej železnice a ozubnicovej železnice spoločnosť v roku 2019 prepravila 3,5 milióna ľudí, čo bolo medziročne viac o 19,5 %.

Vo vnútroštátnej diaľkovej doprave bola najviac využívaná trasa Bratislava - Košice. V prímestskej a regionálnej doprave bolo najviac cestujúcich na linkách Bratislava Hl. st. - Leopoldov, Bratislava - Nové Zámky a Košice - Lipany.

Z platiacich cestujúcich, ktorí majú zákaznícke konto ZSSK, uskutočnil vlani najviac ciest muž, a to spolu 427-krát. Nasledovala žena, ktorá v roku 2019 absolvovala štyristo ciest. ZSSK v minulom roku odviezla aj vyše 178 tisíc bicyklov (nárast o 8,4 %), ako aj 58,7 tisíca psov (viac o 3,4 %), či 20,7 tisíca vozidiel (rast o 1,4 %).