USA tlačia na Francúzsko, aby prijalo silné bezpečnostné opatrenia pri 5G

PARÍŽ. Spojené štáty vyvíjajú tlak na Francúzsko, aby prijalo "silné bezpečnostné opatrenia" proti možnému narušeniu siete 5G od čínskej telekomunikačnej firmy Huawei. V stredu upozornili Paríž na to, že ich nedodržanie by mohlo ohroziť výmenu spravodajských informácií.

Obavy z použitia zariadení od Huaweiu pri budovaní sietí 5G boli hlavnou témou tretieho stretnutia predstaviteľov USA a Francúzska v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Informoval o tom novinárov v Paríži hlavný kybernetický diplomat Washingtonu Robert Strayer.

Ochrana pred škodlivými prienikmi

Uviedol tiež, že Spojené štáty nepožiadali Francúzsko o zákaz pre Huawei, ale o silnú ochranu pred možnými "škodlivými prienikmi" pri aktualizáciách softvéru a firmvéru všetkých systémov poskytovaných spoločnosťou.

Súvisiaci článok Huawei dokáže prežiť ďalšie útoky USA, tvrdí zakladateľ koncernu Čítajte

Ak Francúzsko nepodnikne adekvátne kroky, Spojené štáty "budú musieť prehodnotiť, ako viesť operácie, ktoré si vyžadujú delenie sa o citlivé informácie, vrátane spoločných vojenských cvičení a protiteroristických operácií", ako povedal Strayer.

Podľa neho USA považujú existenciu nezabezpečených sietí 5G od nedôveryhodných dodávateľov za skutočné riziko. To by mohlo ohroziť údaje, o ktoré sa chcú deliť s partnermi v NATO vrátane Francúzska a Nemecka.

V Európe sa vedie intenzívna debata o tom, či vylúčiť Huawei z rozvoja mobilných sietí novej generácie 5G alebo nie. Kritici pod vedením Washingtonu tvrdia, že Huawei má príliš tesné vzťahy s vládou v Pekingu, ktorá by mohla jeho zariadenia využívať ako nástroj na špionáž, čo čínsky koncern dôrazne odmieta.

Americký prezident Donald Trump už nariadil americkým firmám, aby prestali obchodovať s Huaweiom, lídrom na trhu zariadení pre mobilné siete, a vyzval spojencov, aby nasledovali tento príklad.

Nemecko doteraz odoláva tlaku na zákaz Huaweiu. Francúzsko vyhlásilo, že nezakáže Huawei, ale regulačný úrad ANSSI bude mať silné slovo v tom, kto získa konečné povolenie.

Čína podľa USA kradne obrovské množstvo dát

Čína kradne obrovské množstvo dát od západných firiem, vyhlásil Strayer. Krádeže dát sa dejú na pravidelnej báze, uviedol v Paríži.

V posledných rokoch Číňania "prenikli do najväčších globálnych poskytovateľov služieb a cloudu ... a využívajú to na prístup do korporátnych databáz hlavných veľkých firiem," povedal námestník novinárom.



Ukradnuté údaje sa v niektorých prípadoch poskytujú súkromnému priemyslu v Číne, aby konkuroval firmám, z ktorých boli odcudzené, konštatoval Strayer.

Námestník ministra zahraničných vecí USA sa takto vyjadril spolu s predstaviteľom amerického rezortu spravodlivosti, s ktorým do Paríža prišiel presviedčať Francúzsko, aby z bezpečnostných dôvodov nepoužívalo technológie čínskej spoločnosti Huawei, prinajmenšom v citlivom jadre ich sietí.