Francúzsko a USA sa dohodli na dočasnom prímerí v spore o digitálnu daň

Paríž pozastaví výber digitálnej dane do decembra.

22. jan 2020 o 20:37 TASR

DAVOS. Francúzsko a USA sa dohodli na dočasnom prímerí v spore týkajúcom sa francúzskej dane na veľké internetové koncerny, povedal v stredu na Svetovom ekonomickom fóre v Davose francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

Francúzsko pozastaví výber digitálnej dane do decembra, uviedol Le Maire po rokovaniach so svojím americkým náprotivkom Stevenom Mnuchinom a šéfom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángelom Gurríom.

USA zasa na nejaký čas odložia odvetné clá na niektoré francúzske produkty, ktorými hrozili, uviedol Le Maire.

Zo slov francúzskeho ministra financií sa však zdá, že zatiaľ nenastal výraznejší pokrok v riešení základnej otázky, ako zdaňovať digitálne firmy.

Dodal, že vo štvrtok sa bude konať druhé stretnutie, kde sa budú snažiť nájsť základ pre pokračovanie v práci na riešení tohto problému v rámci OECD. Washington a Paríž podľa neho využijú dohodnutý čas do decembra, aby pracovali na takomto medzinárodnom riešení.

Ministri Francúzska a Nemecka pôvodne dúfali, že už v januári alebo februári bude načrtnutý v rámci diskusií na úrovni OECD nový režim zdaňovania digitálnych firiem. Prácu v rámci OECD však zastavili v decembri USA, ktoré vyhlásili, že akýkoľvek nový systém má byť pre firmy dobrovoľný.

Le Maire uviedol, že práca OECD potrebuje "solídny, dôveryhodný a férový" základ. Ak by podľa neho mal byť nový daňový režim dobrovoľný, to by "nebolo dôveryhodné". Podľa októbrového návrhu OECD by firmy mali platiť dane vo všetkých krajinách, kde majú významné aktivity bez ohľadu na to, či tam majú fyzické prevádzky.

Európska komisia (EK) odhaduje, že internetové spoločnosti platia daň vo výške 8 až 9 % zo zisku a niekedy aj oveľa menej, pričom tradičné firmy platia až 23 %.

Mnuchin pred stretnutím s Le Mairem a Gurríom varoval, že rokovania na úrovni OECD môžu trvať dlho.

"Medzinárodné daňové záležitosti sú veľmi komplikované," povedal Mnuchin na panelovej diskusii v Davose. Americký minister financií tiež dôrazne varoval krajiny, aby nenasledovali Francúzsko a neschválili podobnú daň na digitálne služby. USA by podľa neho potom prijali odvetné clá.

Le Maire však zdôraznil, že Francúzsko svoju digitálnu daň nezrušilo. Paríž prisľúbil, že ju zruší a vráti všetky peniaze, ktoré vyberie v jej rámci, ak sa dohodne medzinárodný daňový režim pre digitálne koncerny na úrovni OECD.

Digitálne firmy podľa neho v každom prípade "zaplatia v roku 2020 férové dane". "A to buď v rámci medzinárodného režimu, pretože dosiahneme dohodu na úrovni OECD, alebo v rámci národného režimu, ak sa nedohodneme na medzinárodnej úrovni." Dodal, že Francúzsko daň nezruší, ak sa nenájde medzinárodné riešenie.