UNAS odmietol oba varianty na mýtne zľavy. Ich požiadavky sú nesplniteľné, tvrdí Érsek

ČESMAD ponuku rezortu schválil.

22. jan 2020 o 17:59 TASR

BRATISLAVA. Zástupcovia Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) odmietli oba varianty rezortu dopravy na mýtne zľavy pre nákladné vozidlá. V stredu o tom informovala hovorkyňa MDV Karolína Ducká.

"Napriek úsiliu ministerstva dopravy vecne rokovať a urobiť ústupky pri množstevných zľavách na mýtnom, autodopravcovia UNAS-u odmietajú diskusiu a uprednostňujú radikálne riešenia.

Úpravy sadzby a zliav na mýtnom spolu až vo výške 26 percent z mýtnych poplatkov, tak ako žiada UNAS, sú nereálne," uviedla Ducká. Objem týchto zliav predstavuje viac ako 30 miliónov eur.

Rozpor s európskymi pravidlami

V stredu UNAS predložila ďalší návrh, ktorý by podľa Duckej predstavoval straty príjmov z výberu mýta až 40 miliónov eur. Slovensko by sa podľa ministra dopravy Árpáda Érseka schválením tohto návrhu dostalo aj do rozporu s európskymi pravidlami.

"Vítam prístup ČESMAD-u. Ja som sa chcel dohodnúť so zástupcami všetkých autodopravcov. Snažil som sa dosiahnuť kompromis aj s UNAS-om, ale nepočúvajú a odmietajú naše argumenty.

Ich požiadavky nie sú možné a nemôžeme ich prijať. Žiadajú od nás viac ako súčasná legislatíva umožňuje. Dostali by sme sa do rozporu s európskymi normami o mýte a do problémov s Európskou komisiou," povedal Érsek.

Rezort pred UNAS-om nezatvára dvere

Výraznejšie zľavy by sa podľa ministra negatívne prejavili na údržbe ciest a príprave diaľnic.

"Toto sú racionálne argumenty, ktoré musia akceptovať, inak ich štrajkové aktivity budeme považovať za predvolebné politické hry. My stále nezatvárame dvere pred UNAS-om a naša ponuka zliav, ktorá im bola navrhnutá, naďalej platí," dodal Érsek.

Únia autodopravcov Slovenska žiada aj úplné pozastavenie výberu mýta. Ministerstvo dopravy sa obáva, že slovenské cesty by potom využívali vo zvýšenej miere zahraniční vodiči, ktorí by tak šetrili na nákladoch a preplnili by naše cesty.

Podľa ministerstva sa mýtne sadzby vo všeobecnosti pohybujú na úrovni priemeru krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a nevymykajú sa rámcom okolitých krajín.

"Dnešný systém zliav predstavuje zľavy v objeme približne štyri milióny eur ročne, na ktorých benefitujú slovenskí dopravcovia na úrovni približne 85 percent," dodala Ducká.