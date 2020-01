Na Rázsochách demolujú posledný objekt. Pri nemocnici to nemôže byť len o cene, tvrdí o novom projekte premiér

Búranie pokračuje v súlade s plánom.

22. jan 2020 o 17:36 SITA

BRATISLAVA. Búracie práce na stavenisku na Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom. Ten bol stanovený pri podpise zmluvy so spoločnosťou Metrostav, ktorá ako zhotoviteľ búracie práce zastrešuje.

V stredu to na kontrolnom dni staveniska na Rázsochách pred novinármi povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Ponuky na naprojektovanie novej nemocnice by mohli byť podľa neho vyhodnotené 14. februára tohto roka, pričom výzva na predkladanie ponúk by mohla byť niekedy okolo 18. februára.

Následne podpis zmluvy s projektantom sa predpokladá 17. apríla.

"Už v máji minulého roka sa spustili procesy výberu toho, kto by novú nemocnicu naprojektoval. Obdržali sme viac ako osem ponúk, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú," povedal Pellegrini.

Úvodný projekt je nastavený na 650 lôžok

Z pôvodných desiatich stavebných objektov sa už v súčasnosti podľa Pellegriniho demoluje posledný objekt, ktorý je zlikvidovaný na 70 %. Zhruba v polovici februára by mal byť posledný skelet starej budovy Rázsochy definitívne zbúraný.

Potom bude nasledovať čistenie terénu a plocha sa bude pripravovať na výstavbu budúcej nemocnice. Pellegrini zároveň dodal, že sa darí recyklovať aj betónový odpad, ktorý aj speňažia.

“ Naša podpora, nech by tu bola akákoľvek vláda, bude jednoznačne v prospech tohto projektu a ja verím, že profesionálnosť a schopnosť spolupracovať zvíťazí a že týmto budeme vzorom aj pre celé Slovensko. „ Lukáš Baňacký, starosta bratislavskej mestskej časti Lamač

"Podarilo sa nám uzavrieť kontrakt na odpredaj podložia za trhové ceny tak, že sa nám vrátia naspäť státisíce eur, ktoré znížia rozpočet na demolovanie stanovený na 10,7 mil. eur," uviedol Pellegrini.

To, že búracie práce pokračujú v súlade s harmonogramom, potvrdila aj samotná spoločnosť Metrostav. Údajne nenarazili na žiadne nepredvídateľné skutočnosti. Demoláciu nemocnice by tak mali odovzdať v plánovanom termíne a aj v plánovanom rozpočte.

V rámci výstavby novej nemocnice Pellegrini doplnil, že jej projekty budú dodržané tak, ako sa dohodli s odborníkmi na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V úvode sa bude projektovať na veľkosť 650 lôžok, avšak s možnosťou dostavby ďalších pavilónov s dodatočnými zhruba 500 lôžkami. Zároveň dodal, že územie je tak veľké, že ponúka priestor na vybudovanie aj ďalších služieb.

Súboj o cenu nakoniec prináša nekvalitu

Ako povedal starosta bratislavskej mestskej časti Lamač Lukáš Baňacký, tridsaťročná záťaž, ktorá blokovala 80 až 140 hektárové územie, sa stáva minulosťou. Zároveň vyjadril podporu na výstavbu novej nemocnice.

"Naša podpora, nech by tu bola akákoľvek vláda, bude jednoznačne v prospech tohto projektu a ja verím, že profesionálnosť a schopnosť spolupracovať zvíťazí a že týmto budeme vzorom aj pre celé Slovensko," povedal Baňacký.

Súvisiaci článok Szalay: Ak štát postaví novú nemocnicu, tak v Martine. Nie v Bratislave Čítajte

V rámci súťaže projektov na novú nemocnicu by nemala byť podľa Pellegriniho rozhodujúca len cena. "Principiálne pri takýchto projektoch nemôže byť jediným kritériom len cena. My sme častokrát svedkami toho, že súboj o cenu nakoniec prináša nekvalitu," informoval Pellegrini.

Kvalita je podľa neho dôležitá. "Pri nemocnici to nemôže byť len o cene, to musí byť o špičkovej kvalite za primeranú cenu," doplnil Pellegrini. Zároveň si nemyslí, že by tento projekt mal byť zbrzdený výsledkom parlamentných volieb a kreovaním novej vlády.

Dostavanie novej nemocnice sa predpokladá o niekoľko rokov. Podľa Pellegriniho záleží aj od toho, ako budú pokračovať revízne postupy a či budú námietky alebo nie. Predpokladá, že zhruba začiatkom budúceho roka by mohla byť nemocnica naprojektovaná.

Následne ešte je potrebné vysúťažiť zhotoviteľa stavby, čo by mohlo byť podľa Pellegriniho niekedy v roku 2021. Začiatok výstavby nemocnice sa odhaduje v roku 2022 a dostavba je plánovaná na rok 2024.