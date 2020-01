Ani rezort dopravy nie je s mýtom spokojný, jeho zrušenie by však spôsobilo chaos

Zmluva so spoločnosťou SkyToll skončí v roku 2022.

22. jan 2020 o 17:20 TASR

BRATISLAVA. Ani rezort dopravy nie je spokojný s nastavením mýtneho systému, ktorý súčasný minister Árpád Érsek (Most-Híd) zdedil a ani žiadny z predchádzajúcich ministrov ho nedokázal zmeniť.

Uviedol to pre TASR komunikačný odbor Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, v reakcii na vyjadrenia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), že v súvislosti s mýtnym tendrom podáva podnet na Európsku komisiu (EK).

NDS pripravuje nové súťažné podklady

Rezort dopravy pripomenul, že súčasný minister začal konať ihneď po nástupe do funkcie a dal preveriť možnosti zrušenia zmluvy so SkyTollom, ktorá je aj podľa jeho názoru nevýhodná, ale podľa právneho názoru prakticky nevypovedateľná.

"Úplné zastavenie výberu mýta považujeme naďalej za nerealizovateľné a viedlo by k chaosu, preplneniu ciest a finančným stratám," podčiarklo MDV SR.

"Z právnej analýzy totiž vyplynulo, že zrušenie zmluvy by znamenalo vysoké finančné straty pre rezort dopravy, navyše by hrozilo, že v súdnych sporoch by sme boli slabšou stranou a Slovensko by prišlo o mýtny systém.

Keďže sa zmluva so spoločnosťou SkyToll skončí v roku 2022, Národná diaľničná spoločnosť už dlhšie pripravuje nové súťažné podklady, začali sa prípravné trhové konzultácie s cieľom prípravy komplexných súťažných podkladov pre návrh, vybudovanie a prevádzku komplexného systému spoplatnenia.

Odborná aj laická verejnosť mohli vyplniť dotazník v rámci prípravných trhových konzultácií k tendru pre systém spoplatnenia diaľnic a rýchlostných ciest," priblížil rezort dopravy.

"Pokiaľ ide o požiadavky autodopravcov, ministerstvo predložilo na rokovaniach dva varianty návrhov o zľavách na mýte. ČESMAD potvrdil, že s návrhom ministerstva na mýtne zľavy súhlasí, UNAS ich neakceptoval.

Ministerstvo ale môže rokovať len o takých návrhoch, ktoré sú reálne, možné a v súlade s európskou legislatívou," dodal komunikačný odbor MDV SR.

Podľa SaS neexistuje nevypovedateľná zmluva

Podľa opozičnej strany SaS pri zavedení elektronického výberu mýta zlyhala podľa liberálov vláda strany Smer-SD. V súvislosti s mýtnym tendrom preto liberáli podávajú podnet na EK.

"Problém je najmä so smerovaním výnosov z mýta. Tie mali ísť všetkým správcom komunikácie, ktorí by tak mali dostatok zdrojov na opravu ciest a mostov. Treba pripomenúť, že EÚ sa rozhodla, že od roku 2028 bude jednotný výber mýta v celej Únii na základe jedinej palubnej jednotky.

Osobne si myslím, že po skončení zmluvy so SkyToll treba čím skôr prejsť na systém mýta, ktorý je kompatibilný s EÚ," povedal dopravný expert SaS Jozef Drahovský.

Strana SaS rozumie dopravcom, pre ktorých je každý deň, čo tento nevýhodný stav trvá, dôležitý. "Rozhodli sme sa konať. Obraciame sa preto s podnetom na EK, aby prešetrila prípad slovenského elektronického mýta aj z hľadiska nedovolenej štátnej pomoci.

Vnútorný trh EÚ je založený na širokej hospodárskej súťaži a členské štáty by nemali poskytovať takú podporu, ktorá by vybrané firmy neoprávnene zvýhodnila oproti ich konkurentom.

SkyToll je jedna z najziskovejších firiem na Slovensku. Máme podozrenie, že ich zisky sú neprimerane vysoké, čo by mohlo napĺňať nedovolenú štátnu pomoc," doplnil predseda SaS Richard Sulík.

V prípade, že EK potvrdí, že ide o nedovolenú pomoc, SkyToll bude podľa SaS povinný vrátiť Slovensku nadmerne inkasované finančné prostriedky spolu s úrokom.

"Ak bude SaS súčasťou vlády, budeme sa tejto zmluve intenzívne venovať a hľadať všetky možné alternatívy, ako ju vypovedať. Sme totiž presvedčení, že neexistuje zmluva, ktorá by bola nevypovedateľná," uzavreli liberáli.