Verejné orgány by sa mali viac zamerať na prevenciu zdravia, tvrdí analytik OECD

Slovensko je v oblasti výskytu srdcových chorôb na štvrtom mieste.

22. jan 2020 o 12:06 TASR

BRATISLAVA. Prevencia zdravia na Slovensku by mala vyzerať ako niečo, čo bude implementované na národnej úrovni s veľmi komplexným prístupom.

"Znamená to, že v prípade Slovenska by sa na tento prvok mali zamerať verejné orgány," zhodnotil analytik Organizácie pre hospodársku spoluprácu (OECD) Guillaume Dedet po zverejnení výsledkov správy Európskej komisie s názvom Stav zdravia v Európskej únii (EÚ) a na Slovensku.

Severský model sa osvedčil

Ako priblížil, ide o to, aby z fondov bolo investovaných viac finančných prostriedkov a o zapojenie prístupu na systémovej úrovni, čo by podľa jeho slov zaistilo, že obyvatelia sú oboznámení s rizikom spojeným s nebezpečnou konzumáciou alkoholu, požívania tabakových výrobkov a nezdravým stravovaním.

Súvisiaci článok Analýza potvrdila vysokú mieru odvrátiteľnej úmrtnosti Čítajte

"Takže, informovať o tom ľudí a ďalej zapojiť potrebné prvky, aby ľudia zmenili svoje správanie bližšie k zdravšiemu životnému štýlu," mieni.

Podľa Dedeta prevencia nie je najväčším nástrojom na zaistenie fungujúceho zdravotníctva, no považuje ho za podstatný pilier.

"Nemôžete zaistiť fungujúci robustný zdravotný systém, ak nemáte aj pevný prístup k prevencii," tvrdí. Poukázal na to, že v severských krajinách sú aspekty prevencie veľmi dôležité.

"Nie je to však niečo, čo vzniklo cez noc. Môže to trvať roky, dekády a aj generácie vzdelať ľudí, aby pochopili, ako sa môžu lepšie správať, aby žili zdravší a dlhší život. Nie všetky krajiny sú dobré vo všetkých aspektoch, ale čo sa týka prevencie, práve severský model je dobre zavedený a dobre známy," zdôraznil.

Prevencia nie je dostatočne presadzovaná

V tejto súvislosti poukázal aj na to, že Slovensko si v oblasti výskytu ischemických srdcových chorôb drží štvrté miesto. Kardiovaskulárnym chorobám je pritom možné predísť.

"Keď viac cvičíte, ľudia menej fajčia a majú lepší životný štýl, môže to znížiť množstvo kardiovaskulárnych chorôb. Vypovedá to aj o tom, že prevencia nie je dostatočne presadzovaná a vypovedá to aj o liečbe, prístupu k liečbe.

Vieme napríklad, že ak nie sú ischemické srdcové choroby odhalené a liečené dostatočne skoro, môže to viesť k extrémne vysokej úmrtnosti," povedal, pričom dodal, že to vypovedá aj o prístupe k liečbe, jej efektívnosti a kvalite zdravotníctva.