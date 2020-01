Parlament neprelomil veto prezidentky pri novele o pozemkových úpravách

Za prijatie novely bolo 71 poslancov zo 131 prítomných.

21. jan 2020 o 16:25 (aktualizované 21. jan 2020 o 16:31) TASR

BRATISLAVA. Parlament neprelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri novele zákona o pozemkových úpravách, ktorá mala prispieť k odstráneniu rozdrobenosti vlastníctva pozemkov.

Novela tak nebola opätovne schválená. Na rokovanie parlamentu ju predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Za prijatie novely bolo 71 poslancov zo 131 prítomných, proti bolo 59 a nezdržal sa nikto. Na prelomenie veta je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov.

Prezidentka vetovala novelu vlani 20. decembra s tým, že by mala byť prijatá nanovo, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou. Bola tiež presvedčená, že by na ňu doplácali predovšetkým malí a strední farmári, tiež mala pochybnosti v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.

Ak má byť novela zákona o pozemkových úpravách prijatá nanovo, tak v novom znení, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou.

"Sú tam opodstatnené výhrady a pochybnosti o súlade zákona s Ústavou SR. Doplácali by naň predovšetkým malí a strední farmári," upozornila hlava štátu a spresnila, že má pochybnosti najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.

Súvisiaci článok Zámer Smeru o presune zlata sa vzďaľuje realite, súčasný parlament už o ňom hlasovať nebude Čítajte

"Aj keď si prezidentka uvedomuje potrebu vykonania pozemkových úprav a nastolenia poriadku v rozdrobenom vlastníctve poľnohospodárskych pozemkov, je presvedčená, že takáto významná úprava, ktorá sa robí len raz za mnoho desaťročí, má byť riadne pripravená a musí rešpektovať všetky ústavné princípy," uviedol v decembri prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Problémy by sa podľa hlavy štátu negatívne dotkli hlavne malých a stredných poľnohospodárov, ktorí pôdu priamo obhospodarujú.

Ministerstvo novelu predložilo najmä preto, že v aplikačnej praxi pomerne často nastávajú prípady, keď nie je možné ani po využití všetkých dostupných možností zistiť právneho nástupcu vlastníka pozemku, ktorý zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

V takýchto prípadoch potom nastáva situácia, kedy sa konanie zbytočne predlžuje, dokonca aj o niekoľko rokov.

Predmetná legislatívno-technická úprava mala zaviesť v danom prípade ešte predtým, ako bude známy okruh dedičov, možnosť okresnému úradu ustanoviť takému vlastníkovi pozemku opatrovníka výlučne na účely konania o pozemkových úpravách.