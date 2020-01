Pri výbere auta do firmy nie je dôležitá len cena, ale aj celkové náklady

Drahšie auto môže byť v konečnom dôsledku výhodnejšie.

21. jan 2020 o 9:52 TASR

BRATISLAVA. Hotovosť, finančný lízing či spotrebný úver alebo operatívny lízing sú spôsoby financovania, ktoré môžu majitelia firiem využiť, ak chcú zriadiť vo firme vozový park.

Kým pri prvých dvoch možnostiach potrebujú vstupný kapitál na kúpu či akontáciu, pri operatívnom lízingu platia podnikatelia len prenájom.

O cene pritom rozhoduje typ vozidla, doba prenájmu, počet najazdených kilometrov, ale aj to, kto sa o vozidlo bude starať, či veľkosť a bonita firmy.

Operatívny lízing je najvýhodnejší

Firemný vozový park je dnes základnou výbavou takmer každého podniku. No ak si ho firma obstará za hotovosť, prichádza o peniaze, ktoré mohla investovať do ďalšieho rozvoja biznisu.

O časť financií majitelia firiem prichádzajú aj pri úvere či finančnom lízingu, kde musia zložiť akontáciu. A aj keď vozidlo nakoniec firma vlastní, ostávajú jej starosti s manipuláciou, na ktoré musí vyčleniť kapacity interných ľudí.

"Tie sú často finančne náročnejšie, ako keby si vozový park firma zaobstarala cez operatívny lízing. Nejde totiž len o financovanie vozidla, majiteľ firmy získava aj samotný servis a zabezpečenie všetkých súvisiacich služieb.

Práve táto dodávaná starostlivosť o vozidlá vychádza lacnejšie, ako keď na to firma využíva vlastných ľudí, ktorí autá musia do servisu odviezť, chodiť s nimi a pravidelne sa o ne starať," vysvetľuje Michal Duška, obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia.

Každú firmu posudzujú samostatne

Jednotný vzorec na optimálny firemný vozový park neexistuje. Každá firma je totiž individuálna a tak treba pristupovať aj pri nastavovaní firemnej fleetovej politiky a zabezpečení vozidiel do firmy.

"Základný parameter, ktorým by sa majitelia firmy mali riadiť sú takzvané "total cost of ownership" - (TCO). Ide o celkové náklady, ktoré neberú do úvahy len cenu vozidla, ale aj všetky ostatné náklady spojené s vozovým parkom, čiže napríklad servis, pneumatiky, poistenie, prevádzkové náklady prípadne iné dane a poplatky.

Vtedy sa môže stať, že vozidlo, ktoré je vo finále drahšie, vyjde firmu na základe skúmaného TCO menej ako iné, lacnejšie vozidlo. Základné vstupné parametre, ktoré do kalkulácie pri obstarávaní vozidiel pritom vstupujú, sú konfigurácia vozidla, plánovaný ročný nájazd a doba, na ktorú si majiteľ firmy plánuje vozidlo prenajať.

"Aj keď pri operatívnom lízingu nie je potrebný vstupný kapitál, pretože ide o nájom, ide stále o spôsob financovania vozidla, pri ktorom dodávateľ posudzuje vašu schopnosť splniť si finančné záväzky.

Pri malej firme totiž hrozí vyššie riziko, že nebude schopná svoje záväzky splácať. Aj tu sa však treba pozrieť na celkové náklady firmy pri komplexnej správe vozového parku.

U klientov skúmame, koľko času venujú jednotlivým činnostiam, či sa o vozidlá stará interný človek alebo službu outsourcujú, prípadne sa o to vôbec nestarajú a pneumatiky majú uložené niekde v garáži. Ak nám klient dodá relevantné vstupy, vieme mu vypočítať a poradiť, či sa mu operatívny lízing oplatí alebo nie," dodáva Duška.