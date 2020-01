Firma Avon sa stala súčasťou skupiny Natura & Co

Firmy chcú vytvoriť poprednú globálnu skupinu zameranú na priamy predaj spotrebiteľom.

20. jan 2020 o 16:25 SITA

BRATISLAVA. Kozmetická spoločnosť Avon sa stala súčasťou skupiny Natura & Co. Rozhodli sa spojiť, aby vytvorili poprednú globálnu skupinu zameranú na priamy predaj spotrebiteľom.

Cieľom oboch spoločností je zjednotenie lepšieho spôsobu života a podnikania prostredníctvom pozitívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho dopadu.

V súčasnosti všetky aktivity spoločností rodiny Natura & Co pokračujú ako zvyčajne. Informovala o tom spoločnosť Avon prostredníctvom tlačovej správy.



Natura & Co je brazílska globálna kozmetická skupina. Zastúpená je v približne 70 krajinách sveta. To, že spoločnosť Natura & Co uzavrela dohodu o akvizícii spoločnosti Avon, oznámila ešte v máji minulého roka, ako aj to, že získa 76 % zlúčenej spoločnosti.

Transakcia bola schválená brazílskymi regulačnými orgánmi na začiatku novembra 2019.



Kozmetická spoločnosť Avon funguje už viac ako 130 rokov. V rámci priameho predaja predáva svoje výrobky cez viac ako 6,5 mil. aktívnych nezávislých reprezentantov. Výrobky Avon sú dostupné vo viac ako 100 krajinách.

Ponuka zahŕňa dekoratívnu a pleťovú kozmetiku, voňavky, módu a vybavenie pre domácnosť.