Samsung Display postaví továreň v Indii

Samsung je druhým najväčším predajcom smartfónov v Indii.

20. jan 2020 o 12:14 TASR

SOUL. Juhokórejský výrobca plochých obrazoviek Samsung Display plánuje investovať 500 miliónov USD (450,13 milióna eur) do výstavby továrne v Indii, keďže materská spoločnosť Samsung Electronics sa tam snaží rozšíriť výrobu smartfónov.

Tento krok by bol prínosom pre Indiu, ktorá súperí so susednými štátmi, napríklad s Vietnamom, o to, kto priláka viac globálnych výrobcov.

Podľa plánu materský koncern poskytne firme Samsung Display pôžičku 35 miliárd rupií (443,28 milióna eur) a prevedie na ňu pozemok v Noide za vyše 900 miliónov INR, uviedla spoločnosť Samsung India Electronics vo svojom podaní z 3. januára.

Koncern Samsung Electronics začal vyrábať smartfóny v Noide na okraji hlavného mesta Naí Dillí v roku 2018. Minulý rok pritom zastavil výrobu v Číne, kde čelí veľkej konkurencii domácich rivalov.

Nová továreň na displeje pomôže Samsungu Electronics zabezpečiť lokálne dodávky jedného z najdrahších komponentov pri výrobe smartfónov v čase, keď sa juhokórejská firma tiež snaží odraziť konkurenciu čínskych rivalov v Indii.

Samsung je druhým najväčším predajcom smartfónov v Indii po čínskej spoločnosti Xiaomi, ktorej podiel na tomto trhu v 3. kvartáli 2019 klesol na 20 % z 25 % v predchádzajúcom štvrťroku podľa údajov prieskumnej spoločnosti Counterpoint.

A zároveň menší čínski súperi Vivo a Realme posilnili svoj podiel na indickom trhu, ktorý je jedným z najrýchlejšie rastúcich na svete.