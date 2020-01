Banka JPMorgan Chase sa pripravuje na brexit. Kúpila v Paríži ďalšiu budovu

Banka plánuje presun v dôsledku brexitu z Londýna.

20. jan 2020 o 11:20 TASR

NEW YORK, PARÍŽ. Americká banka JPMorgan Chase oznámila, že kúpila ďalšiu budovu v centre Paríža s kapacitou 450 zamestnancov. Je to najnovší krok banky v rámci príprav na blížiaci sa brexit. Zamestnanci, ktorí sa presunú do novej budovy, tak doplnia 260 zamestnancov JPMorgan Chase už pracujúcich v Paríži.

Podľa riaditeľa JPMorgan Chase pre francúzsky trh Kyrila Courboina je aj vzhľadom na viaceré reformy vlády momentálne ideálny čas v krajine investovať a do Paríža presunúť ďalších zamestnancov. Banka tak bude môcť pokračovať v poskytovaní služieb svojim európskym zákazníkom z viacerých veľkých miest, okrem Paríža aj z Frankfurtu nad Mohanom, Luxemburgu a Dublinu.

Šéf banky Jamie Dimon ešte začiatkom minulého roka uviedol, že banka plánuje presunúť v dôsledku brexitu z Londýna do kontinentálnej Európy "niekoľko stoviek pracovných miest". Odchod Británie z Európskej únie je naplánovaný na 31. januára tohto roka.

Francúzske hlavné mesto profituje z brexitu už dlhší čas. Ako začiatkom januára uviedla organizácia Paris Europlace, od referenda v roku 2016 získal Paríž v rámci sektora finančných služieb podľa jej odhadov približne 4000 pracovných miest.