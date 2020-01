General Motors končí na indickom trhu, jeho závod kupuje čínska Great Wall Motor

India je pre čínske automobilky lákavá.

18. jan 2020 o 13:26 TASR

NAÍ DILLÍ. Čínska automobilka Great Wall Motor kupuje od americkej spoločnosti General Motors (GM) závod v Indii. Jeho kúpa je súčasťou plánov čínskej firmy expandovať na zahraničných trhoch, keďže v Číne dopyt po autách klesá.

Dohoda bude pre Great Wall Motor znamenať nástup na indický trh, naopak, General Motors výrobu na tomto trhu ukončí.

Ako pre agentúru Reuters uviedol jeden zo zdrojov oboznámený s rokovaniami, Great Wall Motor by mala americkej spoločnosti zaplatiť za závod približne 250 miliónov až 300 miliónov USD (225,06 milióna až 270,08 milióna eur).

Great Wall Motor, ktorá patrí k najväčším predajcom športovo-úžitkových vozidiel v Číne, plánuje na indický trh vstúpiť so značkou Haval a značkami elektromobilov. Podrobnosti o svojich plánoch v Indii chce zverejniť na autosalóne v Naí Dillí vo februári.

India je pre čínske automobilky lákavá. Aj keď predaj áut v tejto krajine vlani tiež klesol, a to o rekordných 19 percent, podľa poradenskej spoločnosti LMC Automotive by to do roku 2026 mal byť tretí najväčší automobilový trh sveta, po Číne a USA.

Americké firmy ako Ford, GM či taliansko-americká Fiat-Chrysler však veľký úspech na indickom trhu nezaznamenali. Trhu totiž dominujú malé autá vyrábané firmami Maruti Suzuki či Hyundai.

Dohoda medzi Great Wall Motor a GM by sa mala dokončiť v 2. polroku 2020 a ako uviedol jeden zo zdrojov, produkciu by čínska firma mohla spustiť do jedného roka. Výrobná kapacita závodu sa odhaduje na 150- až 160-tisíc vozidiel ročne, dodal zdroj.