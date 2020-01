Únia opatreniami reaguje na uvalenie zvýšených ciel na vína vyvážané do USA

Nové opatrenia by sa vzťahovali na všetky vína EÚ.

BRATISLAVA. Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa tento týždeň v rámci svojich vnútroštátnych podporných programov dohodli na opatreniach na zvýšenie pružnosti v riadení propagačných činností pre vinársky sektor.

Tieto opatrenia navrhla Európska komisia v súvislosti so zvýšenými dovoznými clami (+25 percent) uvalenými na vína EÚ vyvážané do USA.

Eurokomisia o tom informovala na svojej webovej stránke s tým, že tieto opatrenia bude musieť ešte schváliť kolégium.

Nové opatrenia by sa vzťahovali na všetky vína EÚ a zahŕňajú zvýšenie miery spolufinancovania EÚ na 60 percent z aktuálnych 50 percent, umožnenie členským štátom EÚ zmeniť propagačné činnosti svojho národného podporného programu viac ako dvakrát ročne, možnosť zmeniť cieľové trhy (krajina, región a/alebo mesto) už schválených propagačných aktivít bez obmedzenia na nový cieľ a pozastavenie päťročnej lehoty na propagačné činnosti do konca programového obdobia, teda do 15. októbra 2023.

Po kladnom hlasovaní členských štátov o týchto opatreniach, ktoré sa uskutočnilo cez týždeň, bude teraz musieť kolégium tieto nariadenia (dva vykonávacie akty) prijať.

Európsky parlament a Rada budú okrem toho od okamihu prijatia kontrolovať ďalšie nariadenie (delegovaný akt) na obdobie do dvoch mesiacov.

Európska komisia bude naďalej pozorne sledovať vplyv opatrení USA na vývoz vína z EÚ.