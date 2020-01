Vo vybraných letoviskách na Malorke a Ibize zakázali túry po baroch

Podniky môžu dostať pokuty od 1000 do 600-tisíc eur.

18. jan 2020 o 11:43 TASR

PALMA DE MALLORCA. Regionálna vláda na španielskych Baleárskych ostrovoch v piatok schválila zákon, ktorý zakazuje tzv. "túry za chľastom", keď sú turisti povzbudzovaní k nadmernému pitiu.

Informovali o tom španielske médiá.

Cieľom nového nariadenia je ukončiť špecializované prehliadky barov, tzv. party dva v jednom, šťastné hodiny a nápoje zadarmo v obľúbenej dovolenkovej destinácii. Propagácia a predaj takýchto aktivít turistom budú nezákonné.

Nové nariadenie tiež zakazuje predaj alkoholu vo večierkach od 21.30 do 8.00 h ráno. Obmedzenia sa však vzťahujú iba na najobľúbenejšie letoviská na Malorke a Ibize - Magaluf, Arenal de Palma a Sant Antoni de Portmany.

Podľa tlačovej správy regionálnej vlády "je to prvý zákon v Európe, ktorý obmedzuje propagáciu a predaj alkoholu v turistických zónach".

Pokuty až do 600-tisíc eur

Nariadenie zakazuje organizovať alebo propagovať zájazdy za pitím, aby sa znížili výtržnosti opilcov.

Samozrejme, turisti budú môcť aj naďalej "vymetať bary na vlastnú päsť", ale mal by sa tým znížiť počet "organizovaných skupín opitých turistov". A dovolenkári si už nebudú môcť kúpiť alkohol vo večierkach.

Zákon sa dotkne aj lodí, ktoré pozývali hostí na okružné plavby s veľkým množstvom alkoholu. Podľa nových pravidiel už nebudú môcť umiestňovať reklamu v mestách Magaluf, Arenal de Palma a Sant Antoni de Portmany a "loviť" na brehu klientov.

Regionálna vláda pozastavila aj koncesiu na nové licencie na alkohol pre lode.

Podniky môžu dostať pokuty od 1000 do 600-tisíc eur, alebo môžu byť dokonca zatvorené až na tri roky za porušenie nového zákona.

Predchádzali mu rozsiahle rozhovory so zástupcami cestovného ruchu aj s radnicami, ktoré poukazovali na problémy spojené s opíjaním. "Lákanie turistov na nadmerné pitie je kontraproduktívne pre celé odvetvie," domnieva sa José Luis Zoreda, viceprezident španielskej turistickej lobby Exceltur.

Tento zákon sa v súčasnosti uplatňuje iba v letoviskách Magaluf, Arenal de Palma a Sant Antoni de Portmany, ale otázka jeho rozšírenia na ďalšie oblasti zostáva otvorená.

Balconing platí v celom regióne

Ďalší zákon, ktorý sa zameriava na tzv. balconing, platí v celom regióne. Ide o obľúbenú kratochvíľu niektorých, zvyčajne opitých turistov, ktorí v hoteloch preskakujú z balkóna na balkón alebo sa pokúšajú hodiť z veľkej výšky do bazénov. Tieto praktiky už stáli životy mnoho zahraničných turistov v Španielsku.

Podľa nového nariadenia musia hotely vykázať všetkých, ktorých pri tom prichytia, zo svojich priestorov.

"Bude to považované za vážne porušenie pravidiel zo strany tých, ktorí to praktizujú, a tých, ktorí im to umožňujú," uvádza sa v zákone.

Regionálny šéf cestovného ruchu Iago Negueruela tvrdí, že zákon je pozitívnym krokom vpred. "Staneme sa modelom trvalo udržateľného cestovného ruchu a chceme zlepšiť vzťahy medzi turistami a obyvateľmi," uviedol.

Baleárske ostrovy sú vyhľadávanou turistickou destináciou, každý rok ich navštívi viac ako 13 miliónov zahraničných dovolenkárov.