Volkswagen chce kúpiť podiel v čínskom výrobcovi batérií Guoxuan

Firma sa snaží urýchliť expanziu v oblasti elektromobilov na najväčšom automobilovom trhu na svete.

17. jan 2020 o 11:12 TASR

PEKING. Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) plánuje kúpiť podiel vo výške 20 % v čínskom výrobcovi batérií pre elektrické vozidlá Guoxuan High-tech.

Nemecká spoločnosť tak urýchľuje svoju expanziu v oblasti elektromobilov na najväčšom automobilovom trhu na svete. Uviedli to dva zdroje, ktoré nechceli byť menované.

Snažia sa splniť ciele

Dohoda by znamenala prvé priame vlastníctvo Volkswagenu v čínskom výrobcovi batérií. A prichádza v čase, keď sa automobilka so sídlom vo Wolfsburgu snaží splniť cieľ, ktorým je predaj 1,5 milióna tzv. nových energetických vozidiel (NEV) ročne v Číne do roku 2025.

VW plánuje v nadchádzajúcich týždňoch získať podiel v Guoxuan, ktorá je kótovaná na kórejskej burze cenných papierov Shenzhen, prostredníctvom nákupu súkromných akcií.

Vzhľadom na trhovú hodnotu Guoxuanu vo výške 2,8 miliardy USD (2,51 miliardy eur), má 20-% podiel v spoločnosti v súčasnosti hodnotu približne 560 miliónov USD.

Väčšina detailov dohody bola už dokončená a obe firmy čakajú na nové čínske regulačné pravidlá týkajúce sa súkromných akcií, ktoré poskytnú pružnejší cenový mechanizmus a kratšie obdobia blokovania pre väčšinových akcionárov, uviedol jeden zo zdrojov.

Po kúpe 20-percentného podielu sa Volkswagen stane druhým najväčším akcionárom výrobcu batérií, po spoločnosti Zhuhai Guoxuan Trading, ktorú má pod kontrolou zakladateľ Guoxuana Li Če-nom (s podielom vo výške 25 %).

Volkswagen sa k správe odmietol vyjadriť a čínska komisia pre cenné papiere ani firma Guoxuan neodpovedali na žiadosti o komentáre.

Postavili nový závod

Guoxuan patrí medzi stredne veľkých čínskych výrobcov batérií. Sídli v meste Che-fej, kde Volkswagen vyrába elektrické vozidlá s firmou JAC Motor, jedným z viacerých čínskych partnerov v spoločnom podniku.

Podľa ďalšieho zdroja, ktorý odmietol byť menovaný, Volkswagen sa už dlho snaží ovládnuť výrobcu batérií, aby lepšie spravoval svoj dodávateľský reťazec.

Na dosiahnutie cieľa v predaji NEV postavil nemecký koncern v Číne nový závod na výrobu elektrických vozidiel za 2,5 miliardy USD s partnerskou firmou SAIC Motor. Jeho ročná kapacita je 300.000 áut.

A vylepšuje tiež výrobné zariadenia v čínskom meste Fo-šan, kde chce vyrábať elektromobily s partnerskou skupinou FAW.

