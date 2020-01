Návrh reformy verejnej správy rozvíja aj možnosť zrušenia krajov, priznáva ÚMS

Predseda BSK Juraj Droba to označil za populizmus.

16. jan 2020 o 13:21 TASR

BRATISLAVA. Reštrukturalizácia súčasnej podoby samosprávnych krajov a prechod ich kompetencií do agendy miestnej územnej samosprávy je jednou, no nie jedinou myšlienkou, ktorú obsahuje návrh reformy verejnej správy, pripravenej Úniou miest Slovenska (ÚMS).

Prezident ÚMS Richard Rybníček to uviedol pre TASR v súvislosti so statusom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu, ktorý na sociálnej sieti naznačuje, že návrh ÚMS ráta so zrušením krajských samospráv.

Rybníček požiadal o podporu aj prezidentku

Rybníček zdôraznil, že návrh, ktorý ÚMS komplexne predstaví na konci januára na sneme v Bratislave, kopíruje súčasné celoeurópske politiky reagujúce na dynamiku mestského, urbánneho rozvoja.

Rovnako reaguje na nevyhnutnosť auditu samosprávnych kompetencií a efektívnosti ich výkonu na rôznych úrovniach samosprávy.

"Súvisí to i s nevyhnutnou potrebou zefektívniť čerpanie a využitie eurofondov v nasledujúcom programovom období 2021 - 2027," naznačil prezident ÚMS.

O potrebe štrukturálnej reformy verejnej správy hovoril Rybníček pri novoročnom prijatí predstaviteľov samosprávnych združení prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v utorok (14. 1.)

Zdôraznil, že je nevyhnutné, aby s politickým požehnaním vznikla po parlamentných voľbách komisia pre štrukturálnu reformu verejnej správy. O podporu pri presadzovaní reálnej zmeny v agende verejnej správy, zasahujúcej všetky oblasti života, požiadal Rybníček aj prezidentku.

Debata o budúcnosti krajov pokračuje

Deň po prezidentskom prijatí uverejnil predseda BSK Juraj Droba status s tvrdením, že dôsledkom reformy v podobe návrhu ÚMS bude zrušenie regionálnych samospráv. Považuje to za populizmus.

Argumentuje tým, že presun kompetencií podľa neho nevyrieši problémy, práve naopak, môže ich ešte zhoršiť vzhľadom na diskutabilnú personálnu pripravenosť riešiť na úrovni miest a obcí súčasnú agendu krajov.

"Neviem si napríklad predstaviť, ako na obecných úradoch, kde majú ledva na plat starostu, zamestnajú odborníka na eurofondy, aby obec mohla opraviť kanalizáciu," upozornil Droba.

Je presvedčený, že budúcnosť je v spájaní síl regionálnej a miestnej územnej samosprávy, ktorá dokáže zabezpečiť komplexný rozvoj celého regiónu.

"Ak by nebolo krajov, deľba rozpočtu a fondov by sa zvrhla na presadzovanie partikulárneho záujmu obcí a miest. Bol by to krok späť, a preto s ďalšími siedmimi županmi a našimi expertmi čoskoro prídeme s vlastným stanoviskom, ktoré jasne pomenuje slabiny a nezmyselnosť návrhu od ÚMS," povedal Droba.

Názorová konfrontácia o budúcnosti a perspektíve samosprávnych krajov je pokračovaním slovnej prestrelky, ktorá vznikla v polovici novembra 2019 po výjazdovom rokovaní vlády v Bratislave.

Droba vtedy kritizoval slová predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) i primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorí naznačili, že hlavné mesto by malo mať status samosprávneho kraja, keďže zložitú kompetenčnú štruktúru na území hlavného mesta považujú za neefektívnu.