Licenčná rada uložila vysielateľovi TV Joj a Waw pokuty za 20-tisíc eur

RTVS dostala upozornenie.

15. jan 2020 o 16:23 SITA

BRATISLAVA. Pokuty spolu za takmer 20-tisíc eur dnes vysielateľovi televízií Joj a Waw, spoločnosti Mac TV, udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR).

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková, rada udelila Mac TV úhrnnú pokutu 16-tisíc eur a pokutu štyri tisíc eur.

Dôvodom bolo porušenie zákonných pravidiel o označovaní programov logom s vekovou prístupnosťou. Pokutu vo výške 3 319 eur rada uložila aj vysielateľovi spoločnosti C.E.N. za programovú službu TA3.

Zle označená upútavka

Úhrnnú sankciu 16-tisíc eur dostal vysielateľ televízie Joj, spoločnosť Mac TV za to, že 8. a 9. júna 2019 opakovane odvysielal upútavku na program Zabijaci so scénami násilia.

Program Zabijaci vysielateľ označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania.

Program mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov.

Pokutu štyri tisíc eur dostala od licenčnej rady spoločnosť Mac TV za vysielanie stanice Wau. Televízia 12. júna 2019 približne odvysielala program C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý vysielateľ označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a to aj napriek tomu, že obsahoval detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, zdôvodnila pokutu RVR.

RTVS dostala len upozornenie

Licenčná rada sumou 3 319 eur pokutovala aj vysielateľa spoločnosti C.E.N. s.r.o. Programová služba TA3 porušila zákon pre nedodržanie podielu programov s multimodálnym prístupom v mesiacoch apríl, máj a jún 2019.

Rada dnes rozhodla aj u udelení nefinančnej sankcie, teda upozornení na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Vysielateľ porušil zákon tým, že za mesiace apríl, máj a jún 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Patria a za mesiace apríl a jún 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Devín z času vysielania hudobných diel najmenej 35 percent vysielaniu slovenských hudobných diel.

Rada dodáva, že takisto za mesiac apríl 2019 na programovej službe Rádio Patria nevyhradil z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 percent vysielaniu nových slovenských hudobných diel.