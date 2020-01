Elektromobily predbehnú spaľovacie motory v roku 2030, tvrdí štúdia

Ich pomer sa bude líšiť v závislosti od regiónu.

15. jan 2020 o 15:44 ČTK

BERLÍN. V roku 2030 by po svete mohlo jazdiť poprvýkrát viac elektromobilov ako vozidiel so spaľovacím motorom.

Ich pomer sa ale bude líšiť v závislosti od regiónu, tvrdí štúdia poradenskej firmy Boston Consulting Group (BCG). V údajoch sa k elektromobilom počítajú autá na batériu aj s hybridným pohonom, poznamenala agentúra DPA.

Vývoj alternatívnych typov áut urýchli tlak úradov na zníženie škodlivosti výfukových plynov a klesajúca cena batérií. BCG odhaduje, že by sa v rokoch 2014 až 2030 mohla znížiť o 80 percent.

V roku 2030 by potom v Číne a v Európe mohlo byť každé štvrté nové vozidlo na batériu.

Podiel áut s benzínovým motorom by mal klesnúť zhruba na tretinu. V Spojených štátoch by benzínové autá mali predstavovať 47 percent nového vozového parku. Čisto na batériu by v USA mohla jazdiť asi pätina všetkých nových vozidiel.