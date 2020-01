Britská vláda pomôže k záchrane leteckej firmy Flybe

Do ich prepravnej siete patrí viac ako polovica domácich letov.

15. jan 2020 o 10:59 SITA

LONDÝN. Britská vláda sa dohodla s regionálnou leteckou spoločnosťou Flybe na jej záchrane.

Hoci neboli oznámené všetky finančné podrobnosti, akcionári podporili plán, na základe ktorého do firmy vložia nezverejnenú sumu v hotovosti. Vláda ďalej uviedla, že plán bude obsahovať preskúmanie leteckých daní.

Televízia Sky News už skôr informovala, že ministri diskutovali, či by spoločnosť Flybe mohla o tri roky odložiť tohtoročné dane za leteckú prepravu v odhadovanej sume 106 mil. libier (GBP). To by jej pomohlo prekonať potenciálne náročné zimné obdobie.

Britský minister financií Sajid Javid privítal potvrdenie spoločnosti Flybe, že bude "pokračovať vo zvyčajnej prevádzke, čo zachová pracovné miesta vo Veľkej Británii a zabezpečí pokračovanie letov slúžiacich komunitám po celej krajine".

Do prepravnej siete Flybe patrí viac ako polovica britských domácich letov mimo Londýna. Asociácia pilotov britských aerolínií dohodu privítala, keďže zachráni prácu pre 2 400 zamestnancov spoločnosti Flybe.