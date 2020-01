Ziskovosť firiem sa v tomto roku ešte zníži. Očakáva sa aj nárast nákladov pri poklese tržieb

Slovensko podľa odborníkov Coface čaká spomalenie ekonomiky

15. jan 2020 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. V tomto roku sa ziskovosť firiem ešte zníži. Slovensko podľa odborníkov Coface čaká spomalenie ekonomiky, rozšírenie podvodov na všetky sektory, ale aj nárast nákladov pri poklese tržieb.

Dynamický rast, ktorý slovenská ekonomika zažila v prvej polovici vlaňajška, sa podľa nich tento polrok zrejme nezopakuje.

Za nárast nákladov môže rast odvodov či zvýšenie mzdových príplatkov

Po analýze vývoja druhej polovice roka 2019 očakávajú naďalej zhoršujúcu sa platobnú morálku a nárast konkurzov a reštrukturalizácií.

"Už od druhej polovice roka pozorujeme jeden signál, a to je prierezovo sa znižujúca profitabilita firiem, nárast strát z podnikania," uviedol country manažér Coface Juraj Janči.

Dvomi hlavnými príčinami podľa analýz spoločnosti majú byť vývoj osobných nákladov, investičný a marketingový dlh. Tieto príčiny majú za následok pokles ziskovosti firiem či ich preklopenie do straty.

Nárast mzdových nákladov bol podľa Jančiho zapríčinený najmä zmenou zákonnej úpravy minimálnej mzdy, rastom odvodov a zvýšením mzdových príplatkov.

Produkcia dopravných prostriedkov vzrástla

Cyklický vývoj najmä v rámci automotive v druhej polovici minulého roka podľa Jančiho znamenal celkové spomalenie národného hospodárstva, čo sa odzrkadlilo nárastom polehotných hlásení najmä ku koncu roka.

Kritickým bol aj vývoj v stavebníctve, kde tempo poklesu bolo najvyššie od roku 2017. Stavebné spoločnosti sú však úspešné v zahraničí. Tento trend má pokračovať aj v roku 2020.

Pozitívom v istom zmysle bol vlani rast produkcie dopravných prostriedkov, medziročne o 6 %.

"Produkcia sa však od roku 2020 pozmení vzhľadom na potrebu produkcie hybridných a elektrických vozidiel. Rovnako očakávame dopad Industry 4.0 aj na automotive, a to najmä vzhľadom na dôraz na kustomizáciu a taylorizáciu," konštatoval odborník Coface.

Vzhľadom na exportnú orientáciu bude ekonomika citlivá aj na globálny vývoj a situáciu na našich exportných trhoch.

Na osempercentný odvod doplatili najmä malé poisťovne

Na negatívny vývoj podľa Jančiho už dopláca aj poisťovací sektor, ktorý v uplynulom roku čelil viacerým výzvam.

Zavedenie 8-percentného odvodu a neskôr dane podľa neho výrazne negatívne ovplyvnilo hospodárenie najmä malých poisťovní.

"Tento nesystémový krok kladie vysoký tlak na cenotvorbu, čo pri konkurenčnom tlaku vedie k nerovnováhe na trhu," uviedol.

Ako dodal, z nadnárodných opatrení to bolo najmä sprísnenie zákonov na ochranu pred praním špinavých peňazí a GDPR, ktoré však hodnotí pozitívne, pretože v rámci transparentnosti a dohľadu poisťovní by to malo byť základné pravidlo aj mimo právnej úpravy.