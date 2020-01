Medzi Apple a FBI je napätie. Firma nechce poskytovať prístup k telefónom útočníkov

Spoločnosť sa voči vyjadreniam amerického ministra spravodlivosti ohradila.

14. jan 2020 o 17:30 ČTK

WASHINGTON. Technologická spoločnosť Apple sa ohradila voči tvrdeniu amerického ministra spravodlivosti Williama Barra, že neposkytla dostatočnú pomoc pri vyšetrovaní decembrového incidentu, pri ktorom saudskoarabský kadet na americkej základni Pensacola na Floride zastrelil troch ľudí.

Barr v pondelok Applu vytkol, že nepomohol Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) odomknúť dva útočníkove telefóny iPhone.

Spoločnosť však tvrdí, že s úradmi spolupracovala od začiatku vyšetrovania, píše The New York Times.

Apple poskytol útočníkov iCloud

"Tento prípad je perfektnou ukážkou toho, prečo je nevyhnutné, aby verejnosť mala prístup k digitálnym dôkazom," prehlásil Barr a dodal, že firma Apple FBI neposkytla žiadnu "podstatnú pomoc".

"Je pre nás veľmi dôležité dozvedieť sa, s kým a o čom strelec komunikoval, predtým než zomrel," dodal Barr.

Spoločnosť Apple sa v prehlásení bránila tvrdením, že s FBI spolupracovala a poskytla vyšetrovateľom prístup k súborom na útočníkovom datovom úložisku iCloud a údaje o jeho transakciách.

Spoločnosť však neuviedla, či jej zamestnanci pomôžu americkým úradom staršie telefóny iPhone 5 a 7 priamo odomknúť.

"Američania si nemusia vyberať medzi slabším kódovaním a vyriešením vyšetrovania, pretože existuje viacero spôsobov, vďaka ktorým sa môžu vlády dostať do prístrojov, ktoré firma vyrába," odkazuje Apple.

Firma argumentuje ľudskými právami

Spor medzi americkými úradmi a technologickými firmami ohľadne kódovania elektronických zariadení trvá už niekoľko rokokv.

Podľa The New York Times je Barrove verejné obvinenie Applu možné chápať ako ďalší pokus bezpečnostných zložiek získať u verejnosti i medzi zákonodárcami podporu na prijatie zákona, ktorý by úradom garantoval právo prístupu do telefónov, tabletov a počítačov.

Apple nepomáhá americkým úradom s prístupom do svojich prístrojov už od roku 2014. Firma sa totiž domnieva, že narušenie súkromia užívateľov je porušením ich ľudských práv.

Tvrdí tiež, že ak by do svojich zariadení nainštalovala takzvané zadné dvierka, mohli by ich zneužiť aj hackeri pracujúci pre iné vlády či nekalé súkromné spoločnosti.

Napätie medzi stranami pretrváva

K podobnému konfliktu medzi americkými úradmi a firmou Apple došlo v roku 2015 po teroristickom útoku v kalifornskom San Bernardine, pri ktorom zomrelo 14 ľudí.

Apple vtedy odmietol aj napriek súdnemu príkazu odomknúť útočníkov telefón. Spor skončil tým, že sa vláde podarilo najať inú firmu, ktorá zabezpečenie zariadenia prelomila.

Napätie medzi oboma stranami sporu pretrvalo a Apple od tej doby naďalej pracuje na zlepšovaní svojich kódovacich algoritmov.

Na základni Pensacola útočil podľa vyšetrovateľov dvadsaťjedenročný príslušník saudskoarabského letectva Muhammad Šamrání, ktorý na Floride prechádzal výcvikom.

Zasahovali proti nemu policajti aj vojaci, ktorí ho nakonec zastrelili. Okrem troch obetí si útok vyžiadal aj osem zranených. Barr útok označil za teroristický, nakoľko bol podľa neho motivovaný extrémistickou ideológiou.