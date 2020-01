Trhy vlani ponúkli investorom vysoké zhodnotenie, Slováci nevyužili situáciu

Zlým trendom je podľa odborníkov ich ľahostajnosť.

14. jan 2020 o 12:35 TASR

Burza v New Yorku - ilustračná fotografia.(Zdroj: Richard Drew TASR/AP)

BRATISLAVA. Finančné trhy ponúkli vlani investorom priestor na vysoké zhodnotenie peňazí. Slováci sa však správali mimoriadne konzervatívne.

Neefektivitu vidno v dlhšom horizonte

Ako povedal v utorok na stretnutí s médiami generálny riaditeľ Across Private Investments (API) Maroš Ďurik, v 3. pilieri mali Slováci ku koncu uplynulého roka 2,4 miliardy eur.

Vlaňajšok dopadol pre sporiteľov v tomto pilieri relatívne dobre. Priemerné zhodnotenie dosiahlo 8,9 %, no v kontexte výsledkov akciových trhov (globálny akciový index vzrástol približne o 25 %), to nie sú výnimočné čísla.

Práve akcie by mali v portfóliách, ktoré sú určené na dôchodok, dominovať.

Neefektívne zhodnocovanie peňažných prostriedkov v 3. pilieri je najlepšie vidieť v dlhšom horizonte. Za posledné štyri roky dosiahlo priemerné zhodnotenie len 10,8 %.

Zhodnotenie za štyri roky neoslní

Objem majetku v podielových fondoch sa v roku 2019 priblížil k desaťmiliardovej hranici (9,6 mld. eur). Uplynulý rok bol pre investorov vo fondoch najlepší za posledné štyri roky.

Priemerné zhodnotenie dosiahlo 7,7 %, čím sa podarilo výraznejšie prekonať infláciu, ktorá vlani presiahla 3 %.

"Vzhľadom na vývoj trhov si však vieme predstaviť aj lepšie čísla. Na svedomí to má najmä dominancia zmiešaných fondov v portfóliách investorov, v ktorých investori strácajú najviac.

Zhodnotenie za štyri roky neoslní, 10,3 % je za daných podmienok na finančných trhoch slabý výsledok," zdôraznil Ďurik.

Najmenej efektívne je držať peniaze na bežnom účte

Najmenej efektívnou investíciou pre sporiteľov podľa neho je držať peniaze na bežnom účte v banke. Tam majú Slováci uložených najviac peňazí a to 37,4 miliárd eur.

Súvisiaci článok Zaspaté KFC expanduje. Zatiaľ v Bratislave a v Trnave Čítajte

Priemerné zhodnotenie dosiahlo historicky najnižšiu úroveň (0,23 %). Pri vlaňajšej inflácii viac než 3 % sa reálna kúpna sila peňazí v bankách opäť kontinuálne znížila.

Za posledné štyri roky ukrojila inflácia z reálnej kúpnej sily peňazí v bankách viac než 6 %. Zlým trendom, ktorý sa naplno začína prejavovať v posledných rokoch, je podľa odborníkov ľahostajnosť Slovákov.

Kým pred štyrmi rokmi mali na bežných účtoch približne 15 miliárd, dnes tam bezprizorne leží už 25 miliárd eur. Pri inflácii 3 %, je to vlastne len približne 24 miliárd.

Podľa Ďurika by sa malo viac investovať do indexových fondov, ktoré efektívne prenášajú zhodnotenie finančných trhov do peňaženiek investorov. Indexové fondy v druhom pilieri zarobili za posledné štyri roky 39,2 %.