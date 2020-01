PSA Peugeot Citroën plánuje zrušiť v Opli až 4100 miest

Opel chce znižovať náklady.

14. jan 2020 o 11:06 TASR

BERLÍN. Francúzska skupina PSA Peugeot Citroën, vlastník nemeckej automobilky Opel, v nej plánuje zrušiť až 4100 pracovných miest. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.

Podľa tohto zdroja nemecká značka do roku 2025 zruší najmenej 2100 pracovných miest a do roku 2029 by mohla prijať opatrenia na odstránenie ďalších 1000 pracovných miest v dvojročných intervaloch.

Automobilka by o tom mala zamestnancov informovať v utorok, dodal.

Hovorca skupiny PSA Group sa k tomu odmietol vyjadriť.

Opel však na začiatku októbra 2019 oznámil, že v jeho hlavnom závode v Rüsselsheime plánuje v najbližších šiestich mesiacoch skrátenie pracovného času.

Takzvaný kurzarbeit je súčasťou programu na znižovanie nákladov, ktorý pre Opel stanovil jeho majiteľ, francúzska skupina PSA Group, uviedol vtedy hovorca firmy Opel. Zároveň dodal, že budúcnosť závodu v dlhodobom meradle zabezpečí Opel Astra novej generácie, ktorého výroba sa má začať v roku 2021.

PSA Group kúpila Opel a jeho sesterskú značku Vauxhall od americkej automobilky General Motors v roku 2017 za 2,2 miliardy eur. Francúzsky koncern vtedy uviedol, že jeho cieľom je vrátiť Opel k ziskovosti do roku 2020.