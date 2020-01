Najprv Thomas Cook, teraz Flybe. Ďalšej britskej spoločnosti hrozí kolaps

Aerolínie Flybe rokujú o zabezpečení nového financovania.

13. jan 2020 o 11:04 TASR

LONDÝN. Flybe, regionálna britská letecká spoločnosť, rokuje o zabezpečení nového financovania, ktoré by jej pomohlo prežiť.

Informovala o tom televízia Sky News.

Flybe však na otázky novinárov uviedla len toľko, že sa nevyjadruje k fámam alebo špekuláciám. Aj ministerstvo dopravy Spojeného kráľovstva sa k tomu odmietlo vyjadriť.

Flybe vlani kúpilo konzorcium Connect Airways, ktoré vytvorili spoločnosti Virgin Atlantic, Stobart Group a investičná poradenská firma Cyrus Capital.

Podľa Sky News aerolínie Flybe, ktoré spájajú britské letiská, ako napríklad Birmingham v strednom Anglicku s Parížom a menšími európskymi mestami, sa ocitli na pokraji kolapsu v dôsledku rastúcich strát.

Ak by Flybe vyhlásili bankrot, bol by to druhý najväčší kolaps v britskom leteckom priemysle a cestovnom ruchu za menej ako šesť mesiacov od krachu cestovnej kancelárie Thomas Cook vlani v septembri.

Televízia Sky News tiež uviedla, že ministerstvo dopravy zvažuje, či by vláda mohla poskytnúť spoločnosti nejaké núdzové financovanie.

Ministerstvo sa však k tejto správe odmietlo vyjadriť: "Nekomentujeme špekulácie ani finančné záležitosti súkromných spoločností," napísal v pondelok hovorca v e-maile.

"Flybe naďalej poskytuje našim zákazníkom vynikajúce služby a spojenie a zároveň zabezpečuje, že môžu pokračovať v cestovaní podľa plánu. Nehovoríme o fámach ani špekuláciách," odpovedala spoločnosť na otázky médií.