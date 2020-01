Ministerstvo autodopravcom nevyhovie, mýtny systém nezastaví

OĽaNO žiada rezort dopravy, aby situáciu so SkyTollom riešil.

10. jan 2020 o 14:53 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ubezpečuje opozíciu aj verejnosť, že súčasné vedenie ministerstva robí všetko pre to, aby bol mýtny systém pre štát výhodnejší a aby čo najviac prostriedkov išlo do štátneho rozpočtu.

Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy v reakcii na požiadavku opozičného hnutia OĽaNO, aby vláda začala v prípade mýtneho systému okamžite konať.

MDV podotklo, že mýtny systém bol takto nastavený v roku 2008 a zmeniť ho nedokázal žiadny z predchádzajúcich ministrov. "Súčasný minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) konal hneď po nástupe do funkcie a dal preveriť možnosti zrušenia tejto zmluvy so SkyTollom. Z právnej analýzy však vyplynulo, že zrušenie zmluvy by znamenalo vysoké finančné straty pre štát, hrozili by prehraté súdne spory a Slovensko by prišlo o mýtny systém, a teda aj zdroje na výstavbu diaľnic," zdôraznil rezort dopravy.

Zmluva so spoločnosťou SkyToll sa končí v roku 2022 a jediným možným riešením tak podľa MDV je vyhlásiť novú, výhodnejšiu súťaž pre štát. "Na príprave novej súťaže spoplatnenia sa pracuje už viac ako jeden rok," poznamenal rezort dopravy. Prípravné trhové konzultácie k súťaži na systém spoplatnenia diaľnic a rýchlostných ciest sa skončia 17. januára. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ich odštartovala 21. decembra minulého roka.

Rezort dopravy zároveň skonštatoval, že požiadavka autodopravcov zastaviť mýtny systém je nereálna a nerealizovateľná. "Odstavením mýta by slovenské cesty využívali najmä zahraniční vodiči, ktorí by tak šetrili na nákladoch a preplnili by naše cesty. Navyše, ak by sme prestali vyberať mýtne poplatky do výberu nového prevádzkovateľa mýtneho systému, ako to požadujú autodopravcovia, v štátnom rozpočte by bolo ešte menej peňazí na diaľnice a nezaobišlo by sa to bez súdnych sporov," upozornilo na to ministerstvo.

Opozičné hnutie OĽaNO žiada vládu, aby začala okamžite konať v prípade mýtneho systému. Infraštruktúra, mýtne brány aj technológie súvisiace s výberom mýta by mali prejsť do vlastníctva štátu za symbolické jedno euro. Na piatkovej tlačovej konferencii pred Úradom vlády SR to vyhlásil poslanec hnutia Ján Marosz.