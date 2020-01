Priemyselná produkcia na Slovensku v novembri naďalej klesala

Slovenský priemysel bude musieť zápasiť so slabým externým dopytom.

10. jan 2020 o 14:10 TASR

BRATISLAVA. Priemyselná produkcia na Slovensku vlani v novembri naďalej klesala. Medziročne sa znížila o 4,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne znížila o 0,3 %. Vyplýva to z najnovších údajov Štatistického úradu.

Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 4,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,3 % a rast v ťažbe a dobývaní o 11,7 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15,5 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 13,1 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 19,7 %, výroba dopravných prostriedkov o 2,5 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 34,3 %.

"Celkovú produkciu ovplyvnil rast vo výrobe elektrických zariadení a výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov zhodne o 21,5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 3,7 %, ťažbe a dobývaní o 11,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 1,7 %," vyčíslil ŠÚ SR.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa medziročne znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 18,6 %, výroba pre medzispotrebu o 8,3 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 4,4 %, produkcia investičných prostriedkov o jedno percento a produkcia súvisiaca s energetikou o 0,1 %.

Od začiatku roka 2019 vzrástla priemyselná produkcia medziročne o jedno percento, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,4 %, ťažbe a dobývaní o 4,8 % a v priemyselnej výrobe o 0,2 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe elektrických zariadení o 21,4 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 13,3 %, výrobe dopravných prostriedkov o 2,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov zhodne o 6,4 %.

Produkcia klesla vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 12,6 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,4 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 11,7 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,3 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 9,5 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 5,6 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 3,3 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 0,6 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 7,6 % a výroba pre medzispotrebu o štyri percentá.

Podľa analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomíra Koršňáka bude musieť slovenský priemysel zápasiť so slabým externým dopytom aj v nasledujúcich mesiacoch.

"Predstihové ukazovatele nálad v Európe však už aspoň naznačujú stabilizáciu a nesignalizujú už ďalšie prehlbovanie poklesu v európskom priemysle. To by mohlo napomôcť stabilizovať aj čísla slovenského priemyslu, ktorý by síce mal v medziročnom porovnaní zotrvať v červených číslach aj na prelome rokov, dynamika poklesu by sa však už nemusela ďalej prehlbovať," predpokladá Koršňák. V druhej polovici tohto roka by priaznivý štatistický bázický efekt mohol postupne vrátiť medziročný rast priemyslu opäť do plusových hodnôt.

"Významné oživenie priemyslu však naďalej neočakávame. Riziká ostávajú vychýlené stále najmä smerom nadol," doplnil Koršňák.