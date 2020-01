Štrajk autodopravcov sa rozširuje, dopravný kolaps hrozí Žiline

Blokádou križovatky sa výrazne skomplikuje prejazd vozidiel smerom na Martin od Bratislavy aj z Kysúc.

10. jan 2020 o 9:17 SITA

ŽILINA. Už štyri dni trvajúci štrajk dopravcov sa v piatok rozširuje na ďalšie miesta.

Únia autodopravcov Slovenska si pre svoje štrajkové aktivity vybrala aj strategickú križovatku na Košickej ulici v Žiline, ktorú sa chystá zablokovať od 10:00.

Blokácie Od 08:00 do 20:00 budú úplne blokované niektoré hraničné priechody a cesty v mestách Trstená, Košice, Šahy, Medveďov, Komárno, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Slovenské Ďarmoty.

Prejazd umožnia iba záchranným zložkám.

podľa informácií od autodopravcov bude potrebné počítať s blokáciami aj počas víkendu.

V Žilinskom kraji aj naďalej budú dopravcovia upozorňovať na svoje požiadavky blokáciou hlavného prieťahu mestom Ružomberok a hraničného priechodu s Poľskou republikou Trstená - Chyžné.



Štrajk UNAS trvá od utorka 7. januára, a keďže rezort financií zatiaľ nie je ochotný akceptovať požiadavku autodopravcov na 50-percentné zníženie dane z motorových vozidiel, dopravcovia nielenže pokračujú vo svojich štrajkových aktivitách, ale ich ešte aj rozširujú.

Člen UNAS Vladimír Sopúch pri štvrtkovej blokáde cesty I/18 v Ružomberku jasne naznačil, že nemienia ustúpiť zo svojich požiadaviek.

"Nie sme pripravení na kompromis, tentoraz nie. Ak môže parlament zasadať kvôli vojakom v Iraku, tak môže aj kvôli slovenským autodopravcom," vyhlásil Sopúch.



Blokáda cestného ťahu naprieč Ružomberkom pokračuje podľa informácií z polície aj v piatok od 8:00, rovnako tak je zablokovaný aj hraničný priechod Trstená - Chyžné, ktorý štrajkujúci autodopravcovia nárazovo sprejazdňujú vždy ráno a večer v priebehu jednej hodiny.

Dopravný kolaps v piatok očakávajú v Žiline, kde by sa podľa policajného avíza mali začať štrajkujúce vozidlá zhromažďovať pred 10:00 na križovatke Košická. Výrazne sa tak skomplikuje prejazd všetkých vozidiel, ktoré smerujú po ceste I/18 na Martin nielen z Bratislavy, ale aj z Kysúc a samozrejme aj opačným smerom.



Navyše od 9:00 sa z Prešova bude presúvať smerom do Českej republiky konvoj vozidiel so špeciálnym nadrozmerným strojom, ktorý demoloval zničenú bytovku na Mukačevskej ulici.

Ten potrebuje pri svojej jazde prejsť obomi blokovanými križovatkami v Ružomberku aj v Žiline.