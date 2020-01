Slovenská letecká spoločnosť AirExplore nebude prelietať nad územím Iránu

9. jan 2020 o 20:10 SITA

BRATISLAVA. Slovenská letecká spoločnosť AirExplore, s. r. o., sa ako jedna z prvých aerolínií rozhodla neprelietať nad územím Iránskej islamskej republiky už 3. januára.

Ako pre agentúru SITA uviedol prevádzkový riaditeľ AirExplore Július Sedláček, urobili tak na základe informácií zo zdrojov súkromných spravodajských služieb v zahraničí.

Situáciu nepretržite monitorujú

"Letové trate sme preplánovali tak, aby neviedli ponad toto územie, aj za cenu zvýšenia prevádzkových nákladov na dlhšie trate pre technické medzipristátie z dôvodu doplnenia paliva na dlhší let," priblížil Sedláček.



V najbližších dňoch lety do tejto oblasti na Blízkom východe AirExplore neplánuje, situáciu nepretržite monitorujú.

"Letecká spoločnosť AirExplore sa nad rámec nariadení príslušných autorít (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva - EASA) riadi aj odporúčaniami zahraničných súkromných spravodajských služieb, s ktorými máme zazmluvnenú spoluprácu s cieľom zabezpečiť najvyššiu mieru bezpečnosti nami celosvetovo prevádzkovaných letov," dodal Sedláček.



Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa v súvislosti s vyhrotenou situáciou na Blízkom, resp. Strednom východe k otázke presmerovania letov nad Iránom či Irakom nechcelo vyjadriť.

"Pohyb vo vzdušnom priestore monitorujú Letové prevádzkové služby SR, preto sa obráťte na nich," odpovedala na otázky agentúry SITA hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Letové prevádzkové služby na otázky neodpovedali.

Praha zrušenie ani meškanie neeviduje

Pražské letisko zatiaľ neevidovalo žiadny zrušený alebo meškajúci let do oblasti Blízkeho východu.

Všetky linky do tohto regiónu boli v prevádzke podľa platného letového poriadku.

"Prípadné zmeny v leteckej prevádzke, ktoré by mali súvislosť so súčasnou americko-iránskou krízou, sa však môžu týkať letových trás vedúcich do regiónu, ktoré jednotliví dopravcovia pre svoje linky využívajú," uviedol pre agentúru SITA hovorca spoločnosti Letiště Praha, a. s., Roman Pacvoň.

Informácie o tom, aké konkrétne letové trasy pre svoje lety využívajú, majú podľa neho letecké spoločnosti.

"Letisko týmito informáciami nedisponuje," dodal Pacvoň. Letisko Praha má momentálne priame letecké spojenia s viacerými destináciami na Blízkom východe - Ammán (Jordánsko), Bejrút (Libanon), Doha (Katar), Dubaj, Šardžá (Spojené arabské emiráty), Eijlat a Tel Aviv (Izrael).

Možné ohrozenie

Niekoľko komerčných leteckých spoločností presmerovalo lety, ktoré prechádzali cez Blízky východ, aby sa vyhli možnému ohrozeniu vyplývajúcemu z eskalácie napätia medzi USA a Iránom.

Austrálska spoločnosť Qantas oznámila, že linku Londýn - Perth až do odvolania zmenila tak, aby sa vyhla vzdušnému priestoru Iránu a Iraku. Dlhšia trasa znamená, že Qantas bude musieť prepravovať menej pasažierov a tankovať viac paliva, aby lietadlá mohli byť vo vzduchu dodatočných 40 až 50 minút.

Firma Malaysia Airlines oznámila, že "v dôsledku nedávnych udalostí" sa jej lietadlá budú vyhýbať iránskemu vzdušnému priestoru. Rovnako prepravca Singapore Airlines uviedol, že jeho lety do Európy budú presmerované tak, aby sa vyhli Iránu.

Americký Federálny letecký úrad (FFA) informoval, že zakazuje americkým pilotom a leteckým firmám lety vo vzdušných priestoroch Iraku, Iránu a do niektorých ďalších krajín Perzského zálivu. FFA upozornil na možnú nesprávnu identifikáciu civilných lietadiel.