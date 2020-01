Kamenický: Zníženie cestnej dane by vyžadovalo zhodu koalície

Požiadavku únie autodopravcov považuje minister financií za nerealistickú.

8. jan 2020 o 21:28 TASR

BRATISLAVA. Zníženie cestnej dane by si vyžadovalo zmenu zákona, ktorá by musela byť schválená v parlamente.

Potrebná je aj zhoda v rámci koalície.

Upozornil na to v stredu po rokovaní so zástupcami autodopravcov minister financií Ladislav Kamenický (Smer).

Zároveň poukázal na to, že rozpočet na rok 2020 je už uzavretý a v tomto roku očakáva aj schválenie korekčného mechanizmu. Peniaze na zníženie cestnej dane, ako to požadujú autodopravcovia, by sa teda museli podľa neho buď vziať niektorému rezortu, alebo by sa museli nájsť nové príjmy.

"Zatiaľ sme sa posunuli v tých rokovaniach len k tomu, že si vymieňame názory a hľadáme nejaký konsenzus," poznamenal Kamenický.

Zároveň podotkol, že akákoľvek zmena sadzby dane je podmienená zmenou zákona.

"Zmena akýchkoľvek sadzieb dane z motorových vozidiel je závislá od zmeny legislatívy, to znamená, nie je to žiadna vyhláška, musel by sa zmeniť, upraviť zákon," skonštatoval.

Nerealistická požiadavka

Ministerstvo financií súčasne musí vstúpiť do rokovania s koaličnými partnermi. "Bez súhlasu Koaličnej rady v podstate k takejto zmene nemôže dôjsť," zdôraznil s tým, že ak by k nejakej zmene malo dôjsť, naráža to aj na legislatívny proces.

Požiadavku Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) na 50-percentné zníženie cestnej dane považuje minister financií za nerealistickú a v súčasnosti sa podľa neho nedá akceptovať. "Ich požiadavka bola veľmi striktná a nechceli od nej ustúpiť," doplnil Kamenický.

Prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Jančovič priblížil, že na stretnutí komunikovali dve požiadavky, a to nezdaňovanie vreckového a zníženie dane z motorových vozidiel.

"Očakávame, že ministerstvo financií pristúpi k riešeniu už pomerne známych požiadaviek cestných dopravcov reálne a realisticky, samotné požiadavky na percentá a tak ďalej by som teraz nezdôvodňoval," poznamenal.

Očakáva, že nielen Smer, ktorému patrí rezort financií, ale aj ďalší koaliční partneri dôležitosť témy pochopia a pristúpia k nej veľmi zodpovedne. Jančovič podotkol, že niektorým požiadavkám, ktoré predostrela UNAS, Česmad nerozumie.

Ďalšie rokovanie

Autodopravcovia by sa mali podľa Stanislava Skalu z UNAS stretnúť s vedením rezortu financií ešte vo štvrtok.

Rokovať by mali o požiadavkách, ktoré zahŕňajú 50-percentné zníženie cestnej dane. Štrajk však stále pokračuje. Uviedol to po stredajšom rokovaní na rezorte financií. Štvrtkové pokračovanie rokovania však minister financií nechcel potvrdiť.

Od utorka trvá štrajk autodopravcov v Bratislave, Košiciach aj na Orave. UNAS konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov.

Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požadovala rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.