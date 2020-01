Finančná správa bude vymáhať dlhy aj zadržaním vodičských preukazov

Umožňuje to novela daňového poriadku účinná od začiatku roka.

8. jan 2020 o 11:04 TASR

BRATISLAVA. Finančná správa (FS) SR sa chystá vymáhať daňové a colné dlhy fyzických osôb aj zadržaním vodičského preukazu.

Umožňuje jej to novela daňového poriadku účinná od začiatku roka.

Krajné riešenie

Ide však o krajné riešenie a finančná správa ho bude uplatňovať iba v prípadoch, ak iné formy exekúcie nebudú úspešné, informovala v stredu hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

"Tento spôsob daňovej exekúcie bude finančná správa vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti, či dlžník so správcom dane komunikuje, alebo nie a má iný exekúciou postihnuteľný majetok," uviedla Skokanová. Možnosť zadržania vodičského preukazu sa však nevzťahuje na vodičov z povolania.

"To, že príjem dlžníka je priamo podmienený držbou vodičského preukazu, je povinný preukázať dlžník sám, a to napríklad v odvolacom konaní," dodala Skokanová. Naopak, u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu či na cestu do práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie uplatniť môže.

Zablokuje vodičský preukaz

Exekútor pred začatím daňovej exekúcie preverí, či je dlžník držiteľom vodičského preukazu.

Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníka upozorní na možnosť zadržania vodičského preukazu.

Ak dlžník nedoplatok nezaplatí v stanovenej lehote, exekútor daňový exekučný príkaz doručí polícii, ktorá zablokuje vodičský preukaz v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný.

Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku exekútor vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.

Lehota splatnosti

Nový spôsob exekúcie môže finančná správa uplatniť na všetky nedoplatky evidované daňovými a colnými úradmi vrátane colného dlhu, pokút a iných platieb, vymeraných podľa colných predpisov.

Finančná správa upozornila, že daňoví dlžníci by mali okamžite aktívne komunikovať s colným alebo daňovým úradom a hľadať alternatívy riešenia už v momente, keď vedia, že ich finančná situácia sa zhoršila a nebudú schopní zaplatiť daň v lehote splatnosti.