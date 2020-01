Železnice vypravia posledný mimoriadny rýchlik z Košíc do Bratislavy

Vlak vyrazí z Košíc po 14. hodine.

7. jan 2020 o 10:38 SITA

BRATISLAVA.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v utorok vypraví posledný z celkovo štyroch mimoriadnych rýchlikov.

Súvisiaci článok Železnice vypravujú mimoriadne a posilové vlaky Čítajte

Vlak R 11610 bude vedený z metropoly východu smerom do hlavného mesta v poobedňajších hodinách (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16).

Mimoriadne vlaky ZSSK premávali počas vianočných a novoročných sviatkov od 20. decembra 2019. Agentúru SITA o tom informoval v utorok riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

„Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS. Vlaková doprava je nielen ekologická, ale zároveň predstavuje vhodný spôsob, ako sa vyhnúť dopravným zápcham a taktiež ide o najbezpečnejší typ dopravy,“ spresnil Kováč.



ZSSK len počas zimných sviatkov v období od 21. decembra 2018 do 7. januára 2019 prepravila 1 672 678 cestujúcich.

Počas daných dní národný dopravca vypravil celkom 24 144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to zn. meškanie do 5 minút vrátane) 22 589 spojov (93,6 percenta) a meškanie nad päť minút zaznamenalo 1 555 vlakov (6,4 percenta). Priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty.

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom ministerstva dopravy a výstavby, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy).

Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).

ZSSK od 15. decembra 2019 realizuje priemerne 1 538 vlakov denne, z toho 238 diaľkových vlakov a 1 300 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 722 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 935 kilometroch tratí na Slovensku.