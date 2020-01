Dotácie na kúpu elektromobilov sa minuli rekordne rýchlo

O prvú výzvu na podporu verejných nabíjacích staníc pre ne až taký veľký záujem nebol.

3. jan 2020 o 13:18 SITA

BRATISLAVA. Kým dotácie na kúpu elektromobilov sa minuli za rekordne krátky čas, o prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily až taký veľký záujem nebol.

V rozhovore pre agentúru SITA to naznačil minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa jeho slov výzva "nebola taká úspešná, ako očakávali".

"Napriek tomu sa vyčerpalo 86 percent prostriedkov. Predpokladám však, že keď mestá a obce videli, aký je teraz záujem o elektromobily, tak budú mať v druhej etape väčší záujem," myslí si minister.



Prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily vyhlásil rezort hospodárstva 1. júla 2019, žiadosti mohli záujemcovia podávať do 1. októbra.

Obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie si mohli prerozdeliť 500 tis. eur. Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky bola 2 500 eur a maximálna 5 tis. eur. Žiadatelia museli mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov mohla pokryť dotácia zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo po vyhodnotení prvého kola plánuje v prvom štvrťroku tohto roku vyhlásiť druhé kolo. Spolu by na túto podporu malo byť vyčlenených milión eur.



O dotáciu na kúpu elektromobilov mali pritom Slováci enormný záujem. On-line registrácia na stránke www.chcemelektromobil.sk bola spustená v pondelok 16. decembra o 12:00.

Celá šesťmiliónová suma vyčlenená na podporu bola rezervovaná v priebehu 3 minút a 41 sekúnd. Záujemcovia si rezervovali dotáciu na 786 ekologických áut prostredníctvom 668 žiadostí. Výrazne vyšší záujem bol o autá s čisto elektrickým pohonom, ktoré si chce kúpiť takmer 90 % úspešných žiadateľov. Celkovo požiadali Slováci o dotáciu na 689 elektromobilov a 97 plug-in hybridov.



"My sme sa s kolegami na ministerstve rozprávali, za aký čas sa asi vyčerpajú peniaze. Zostali sme trošku zaskočení. Predchádzajúci, historicky prvý projekt podpory v roku 2016 sme museli predlžovať a aj tak sa peniaze nevyčerpali. Tentoraz bol záujem enormný, oveľa vyšší ako sme očakávali. Na Slovensku je evidentne spoločenská objednávka po elektroautách.

Je to “in“ mať ekoauto. Aj z toho dôvodu, že sme svetovým lídrom vo výrobe áut na jedného obyvateľa, sme chceli aj týmto spôsobom ukázať automobilkám, že aj vláda má záujem ich podporovať v línii elektromobility," uviedol Žiga.



Napriek tomu o ďalšom kole poskytovania dotácií na kúpu elektromobilov ministerstvo hospodárstva v dohľadnej dobe neuvažuje. "Musíme akciu vyhodnotiť, napokon vďaka dotácii sa zvýši počet elektromobilov na cestách oproti súčasnému stavu o 60 %. Záujemcovia teraz podávajú žiadosti. Všetci, ktorí získajú podporu, budú zverejnení v Centrálnom registri zmlúv," povedal minister. Rezort podľa neho zatiaľ nechystá ani špeciálnu podporu pre automobily na CNG či LNG.

"Nie je to úplne “zelené“, ale má to tiež tie parametre. Je tu niekoľko línií, uvidíme, ktorá sa presadí. Ten trend určujú automobilky a na Slovensku je to elektromobilita a nie CNG a LNG," uzavrel Žiga.