Rozdiely medzi mužmi a ženami sa na Slovensku vyrovnávajú pomaly

Najmenšie rozdiely medzi mužmi a ženami sú vo Švédsku.

3. jan 2020 o 10:41 TASR

BRATISLAVA. Rozdiely medzi mužmi a ženami na Slovensku v rôznych oblastiach sa vyrovnávajú len veľmi pomaly.

Ukázali to najnovšie dáta Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), na ktorú upozornili analytici Slovenskej sporiteľne.

Inštitút skúma rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou.

Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 54,1 bodov zo 100. Najmenšie rozdiely medzi mužmi a ženami sú vo Švédsku, kde je rovnosť na úrovni 83,6 bodu. Najväčšiu nerovnosť zaznamenali v Maďarsku (51,9 bodov), nasleduje Grécko (51,2 bodov) a Slovensko.

"V rovnosti mužov a žien je Slovensko na 26. mieste v rámci krajín Európskej únie (EÚ) a za posledných desať rokov sa prepadlo až o sedem pozícií. Priemer za všetkých 28 krajín EÚ je na úrovni 67,4 bodu," upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Medzi sledovanými rokmi 2005 až 2017 sa Slovensko začalo posúvať v rodovej rovnosti až od roku 2017, a to o 1,6 bodu. Miera zamestnanosti vo veku 20 až 64 rokov sa za sledované obdobie rokov 2005 až 2017 pohybovala na úrovni 66 % v prípade žien, mužov však bolo zamestnaných až 79 %. Na plný úväzok bolo zamestnaných až 61 % mužov, žien len 46 %. Naopak, na čiastočný pracovný úväzok pracovalo viac žien, a to 9 %, mužov iba štyri percentá.

"Čo sa týka platov, ženy zarábajú v priemere o 21 % mesačne menej ako muži. V priemere pritom pracujú 39 hodín týždenne. Muži pracujú o čosi viac, a to 41 hodín. Situácia sa však práve v platoch za posledných deväť rokov zlepšila, ženy si v priemere platovo polepšili o viac ako 56 %," doplnila Buchláková.

Horšia situácia je v prípade žien s deťmi. Tie zarábajú až o tretinu menej ako muži. Približne 11 % mužov a žien je ohrozených chudobou. Najviac sú to ľudia s základným vzdelaním (22 % žien a 27 % mužov) a cudzinci žijúci na Slovensku (21 % v prípade mužov aj žien).

Za posledné roky rastú podľa EIGE rozdiely medzi pohlaviami v starostlivosti o domácnosť a deti, a to v neprospech žien. Až 35 % z nich sa stará o deti, prípadne sa s nimi učí, a to najmenej hodinu denne. Rovnakú činnosť vykonáva len 19 % mužov. Ženy sa viac starajú aj o dennodenné aktivity spojené s chodom domácnosti, až 77 %, u mužov je to výrazne menej, iba 47 % z nich. Najmenej hodinu denne varí a upratuje 60 % žien, mužov iba 16 %.

V prípade vzdelania sú rozdiely medzi pohlaviami mierne. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 19 % žien a 16 % mužov. Najmä ženy po 49. roku si častejšie dopĺňajú vysokoškolské vzdelanie ako muži.

Ženy sa však tak nezapájajú do verejného života ako muži. V sledovanom období bolo iba 20 % žien v parlamente. Iba 15 % žien je v predstavenstvách firiem.