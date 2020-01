Príspevková sadzba do druhého piliera sa od januára zvýšila

Sadzba sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu.

2. jan 2020 o 14:05 SITA

BRATISLAVA. Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 4,75 % na 5 % hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu.

Sociálna poisťovňa by mala v tomto roku na účty sporiteľov v druhom pilieri poslať vyše 800 miliónov eur.

V roku 2021 by suma postúpená poisťovňou do druhého piliera mala predstavovať 877 miliónov eur a v roku 2022 by malo účastníkom sporivého piliera na ich účtoch pribudnúť 969 miliónov eur.

Nárast súm, ktoré má Sociálna poisťovňa každoročne odviesť do druhého piliera, súvisí so zvyšujúcimi sa hrubými zárobkami zamestnancov, ako aj s nárastom minimálnych vymeriavacích základov samostatne zárobkovo činných osôb.

Druhým faktorom, ktorý má vplyv na čoraz vyššiu sumu odvedenú poisťovňou do kapitalizačného piliera, je práve postupný nárast príspevkovej sadzby z pôvodných 4 % na 6 % do roku 2024.



To, že sa bude sadzba do druhého piliera od roku 2017 postupne zvyšovať zo 4 % na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu SZČO, schválil parlament ešte v auguste 2012, teda počas druhej vlády Roberta Fica.

Išlo o pozmeňujúci návrh vtedajšieho opozičného poslanca Ľudovíta Kaníka (SDKÚ-DS), ktorý podporili aj poslanci Smeru.

Súčasťou vtedajšej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení totiž bolo zníženie príspevkovej sadzby do sporivého piliera z 9 % na 4 % s účinnosťou od septembra 2012.