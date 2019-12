Protest autodopravcov by mal byť v Bratislave a na Orave

Má ísť o výstražný štrajk a pripomienku zo začiatku roka 2010.

29. dec 2019 o 15:06 SITA

BRATISLAVA. Protest Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) avizovaný na 7. januára 2020 by sa mal konať v Bratislave a na Orave.

Pre agentúru SITA to potvrdil Stanislav Skala z UNAS s tým, že neskôr rozhodnú, ktorú časť hlavného mesta budú blokovať.

"Bude to ako výstražný štrajk a pripomienka roku 2010, kde sme chceli preukázať, že tender na mýtny systém nebol transparentný," uviedol Skala.

Na stole je aj celoslovenský štrajk

Pripustil, že protestnú akciu, resp. štrajk uskutočnia v Bratislave na Rožňavskej ulici rovnako ako začiatkom roku 2010 po sprevádzkovaní mýtneho systému.

"Keď nás neprizvú k rokovaciemu stolu a nedohodneme sa na našich požiadavkách, tak vyhlásime celoslovenský štrajk," upozornil Skala.

Cestní dopravcovia z UNAS-u chcú vyzvať na rokovanie premiéra Petra Pellegriniho, pričom žiadajú pozastavenie mýtneho systému a otvorenie nového tendra na jeho prevádzku.

"Máme pochybnosti, že tento tender bude zase v rozpore so zákonom. Žiadame parlament o odhlasovanie nového výberu mýta," poznamenal Skala s tým, že prevádzkovateľ by mal mať z výberu mýta príjmy maximálne 10, a nie 45 percent.

UNAS zároveň žiada okamžite znížiť cestnú daň o 50 percent (daň z motorových vozidiel). Na stretnutí v Hornom Hričove, kde 27. decembra rozhodli o zorganizovaní štrajku, sa podľa Skalu zúčastnilo približne 70 členov UNAS-u zo všetkých regiónov. Organizácia tvrdí, že má 360 členov.



Únia sa rozhodla zorganizovať štrajk 7. januára 2020 pre nespokojnosť s podmienkami v cestnej doprave.

"Dôvodom prijatia tohto krajného opatrenia je dlhodobo sa zvyšujúce zaťaženie v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenia Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o nehospodárnom výbere mýta," uviedol už skôr Skala pre agentúru SITA.

Posledné tri roky podľa neho žiadali o nápravu a vytvorenie dôstojného podnikateľského prostredia v cestnej doprave premiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho (obaja Smer), ako aj ministerstvá dopravy a výstavby a financií, no bezvýsledne.



Autodopravcovia dôrazne žiadajú okamžité zníženie cestnej dane o 50 %, pozastavenie výberu mýta do vyriešenia nezrovnalostí zo správy NKÚ a tiež zrušenie výberu platieb za diaľničné známky (tie však platia iba motoristi vozidiel do 3,5 tony - poz. red.).

"Len splnenie požiadaviek môže zamedziť celoštátnemu ochromeniu nákladnej autodopravy s nedozernými následkami. Autodopravcovia nie sú ťažné zvieratá, aby otročili od rána do večera v nedôstojných podmienkach tolerujúc parazitov našej práce," dodal Skala. Politici by si podľa neho mali uvedomiť, že zvyšovanie nákladov pre dopravcov bude znamenať aj zvýšenie cien pre spotrebiteľov.

Reakcia ministerstva

Ministerstvo dopravy označilo plánované protesty dopravcov za neopodstatnené.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká, ministerstvo s autodopravcami pravidelne rokuje a informuje ich o svojich zámeroch v mýtnom systéme. O mýte rokoval so zástupcami UNAS minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd), ako aj najvyššie vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

"Výsledkom stretnutia bola aj dohoda na spolupráci pri plnení konkrétnych úloh. UNAS má doručiť podklad o bezpečnosti ciest a NDS má vykonať analýzu optimalizácie ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta. Radikálny krok, akým je štrajk, nie je preto konštruktívnym riešením potrieb dopravcov," konštatovalo ministerstvo.