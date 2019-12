Trh s obilninami bude podľa prognóz Bruselu naďalej rásť

Do roku 2030 by mala výroba obilnín v EÚ vzrásť o osem miliónov ton.

29. dec 2019 o 12:37 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia (EK) očakáva, že do roku 2030 trh s obilninami naďalej porastie.

Dopyt Európskej únie (EÚ) po obilninách a olejnatých semenách je totiž stále poháňaný hlavne používaním krmív.

Predpokladá sa, že výroba obilnín v únii dosiahne v roku 2030 celkovo 320 miliónov ton, v porovnaní s 312 miliónmi ton v roku 2019. Vyplýva to z poľnohospodárskeho výhľadu Európskej únie do roku 2030, ktorý vypracovala Európska komisia.



"Očakáva sa, že aj vývoz sa mierne zvýši v dôsledku posilnenej konkurencie na celosvetovej úrovni a zvyšujúcej sa výroby v čiernomorskom regióne," ozrejmila EK. Pokiaľ ide o bielkovinové plodiny, očakáva sa výrazný rast výroby v EÚ, ktorý v roku 2030 dosiahne 6,3 milióna ton, v porovnaní s 3,9 miliónmi ton v roku 2019.

"Tento rast bude stimulovaný silným dopytom po rastlinných bielkovinových produktoch a lokálne produkovaných bielkovinových zdrojoch, a to tak na kŕmne účely, ako aj na ľudskú spotrebu," pokračovala v prognózach EK.



Poľnohospodárska oblasť určená na pestovanie olejnatých semien sa podľa EK mierne zníži, hoci sa predpokladá výrazný nárast v oblasti sójových bôbov. Očakáva sa, že repka olejná bude naďalej klesať napriek trvalému dopytu a ich agronomickej hodnote v systémoch striedania plodín. Produkcia olejnín by mala zostať stabilná počas výhľadového obdobia a očakáva sa, že do roku 2030 dosiahne 32 miliónov ton.



Správa o poľnohospodárskom výhľade EÚ na roky 2019 až 2030 obsahuje všetky relevantné údaje o trhu spolu s vysvetlením predpokladov a opisom makroekonomického prostredia.

Prognózy a scenáre opísané v správe sa prediskutovali na výročnej poľnohospodárskej konferencii EÚ, ktorá sa uskutočnila v Bruseli 10. a 11. decembra 2019.