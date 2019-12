Volkswagen chce už do roku 2023 vyrobiť milión elektrických áut

Európske automobilky čelia rastúcemu tlaku na znižovanie emisií.

27. dec 2019 o 16:31 SITA

FRANKFURT. Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) plánuje do roku 2023 vyrobiť jeden milión elektrických áut svojej vlajkovej značky.

Koncern o tom informoval v piatok. Skorší plán počítal s dosiahnutím produkcie milión plne elektrických vozidiel značky Volkswagen až v roku 2025.



Oznámenie spoločnosti prichádza v čase, keď európske automobilky čelia rastúcemu tlaku na znižovanie emisií v rámci boja proti globálnemu otepľovaniu.

Do roku 2025 chce koncern aktuálne dosiahnuť produkciu na úrovni 1,5 mil. elektrických áut značky Volkswagen.



Koncern pôsobí aj na Slovensku. Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu, najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov.