Nemecko schválilo výstavbu plynovodu Severný prúd 2 na svojom území počas zimy

Projekt plynovodu sa dostal do ťažkostí po tom, ako USA uvalili sankcie na firmy, ktoré sa podieľajú na jeho výstavbe.

23. dec 2019 o 13:35 TASR

BERLÍN. Nemecký úrad pre lodnú dopravu a hydrografiu (BSH) dal súhlas spoločnosti Nord Stream 2 AG s výstavbou plynovodu Severný prúd 2 na nemeckom území v zimnom období.

"BSH vydal pre Nord Stream 2 AG povolenie na kladenie potrubia pre projekt Severný prúd 2 v dĺžke 16,5 kilometra počas zimných mesiacov," uviedol BSH v správe, na ktorú sa odvolala agentúra TASS.

Nord Stream 2 AG, ktorá je prevádzkovateľom celého projektu, požiadala nemecký úrad o povolenie ešte v polovici decembra.

Projekt plynovodu, ktorý povedie ruský zemný plyn cez Baltické more do Nemecka a obíde tak Ukrajinu a Poľsko, sa dostal do ťažkostí po tom, ako Spojené štáty rozhodli o uvalení sankcií na firmy, ktoré sa podieľajú na jeho výstavbe.

Firma Allseas, ktorá kladie pre projekt v Baltickom mori potrubie, už oznámila, že práce pozastavuje.

Ako v pondelok povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, krok Washingtonu je neprijateľný a neostane bez odozvy. Krátko na to ruský premiér Dmitrij Medvedev nariadil vláde, aby v tomto smere vypracovala odvetné opatrenia.