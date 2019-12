Ceny bytov by mali naďalej rásť, myslí si analytik

Rast cien bytov by sa mal pohybovať od 4 do 6 percent.

23. dec 2019 o 13:30 SITA

BRATISLAVA. Pokiaľ nepríde nejaká väčšia kríza, tak rast cien bytov by sa mal v ďalšom období držať podľa ekonomického analytika Tatra banky Juraja Valachyho okolo 4 až 6 percent. Niečo medzi cenami, ktoré pokrývajú nárast nákladov na obstaranie novostavieb, čiže 4 percentá, a niekde taký, aký bude rast platov v priemere 5 až 6 percent.

"Pokiaľ to bude vyššia hodnota, môžeme hovoriť o realitnej bubline," hovorí Valachy.

Špecifickým problémom Slovenska podľa ekonomického analytika Tatra banky Tibora Lörincza je, že developerom trvá veľmi dlho, kým od zámeru stavať reálne byty postavia a predajú. Ide rádovo približne o štyri roky. Tempo zvyšovania a znižovania je tak veľmi dlhé.

"Videli sme to aj po roku 2008, kedy ceny nehnuteľností dlho padali na svoje dno. Ide o zotrvačnosť tohto trendu, pretože ak by ceny začali klesať, klesať môžu relatívne veľmi dlho," uviedol Lörincz.

Nastáva útlm výstavby. Úlohu zohráva podľa Valachyho aj veľký psychologický faktor. Keď developeri vidia, že ekonomický cyklus poľavuje, nepúšťajú sa do nových projektov a čakajú čo bude.

Veľmi citlivo vnímajú, kde sa ekonomika nachádza a boja sa ísť do nových projektov, keď im nie jasné, že majú pred sebou pekné zajtrajšky.

Riziko, ktoré berú na seba, keď vedia, že budú predávať byty o štyri roky, je podľa Lörincza výrazne vyššie ako keby vedeli, že byt budú predávať o rok a pol.

Na Slovensku nie je vôbec rozšírené investovanie do finančných nástrojov, no kúpiť nehnuteľnosť má u nás históriu. Ako uviedol Lörincz, ľudia to považujú za niečo hmotné, ozajstné. Avšak kúpa bytu nesie podľa neho aj riziko, cena bytu môže výrazne klesnúť aj bez vlastného pričinenia, napríklad porušenou statikou či vytopením. "V prípade finančných investícií, napríklad akcií, sa riziko rozkladá oveľa jednoduchšie," skonštatoval Lörincz.