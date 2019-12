Železnice vypravujú mimoriadne a posilové vlaky

Okrem toho posilňujú IC vlaky o ďalšie vozne.

23. dec 2019 o 10:24 TASR

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas vianočných a novoročných sviatkov vypravuje celkom 29 vlakov, z toho sú štyri mimoriadne rýchliky a 25 posilových vlakov.

Zároveň posilňuje 42 vlakov kategórie IC o 58 vozňov.

"Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS," informuje ZSSK.

Vlaková doprava je nielen ekologická, ale zároveň predstavuje vhodný spôsob, ako sa vyhnúť dopravným zápcham a taktiež ide o najbezpečnejší typ dopravy.

ZSSK len počas minuloročných zimných sviatkov (21. 12. 2018 - 7. 1. 2019) prepravila 1.672.678 cestujúcich.

Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24.144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to značí meškanie do 5 minút vrátane) až 22.589 spojov (93,6 percenta) a meškanie nad päť minút zaznamenalo 1555 vlakov (6,4 percenta).

Priemerné meškanie všetkých "sviatočných" vlakov bolo 1,09 minúty.