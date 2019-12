Od februára sa mení činnosť realitných maklérov

Poslanci odsúhlasili potrebnú odbornú prípravu pre maklérov.

21. dec 2019 o 18:01 TASR

BRATISLAVA. Parlament odsúhlasil zmenu zákona o živnostenskom podnikaní, ktorá sa týka podnikania v realitách.

Nové podmienky pre získanie oprávnenia na realitnú činnosť budú platiť od 1. februára budúceho roka.

Poslanci odsúhlasili potrebnú odbornú prípravu pre maklérov. Realitná činnosť, teda sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, sa po novom bude udeľovať okrem potrebného dosiahnutého vysokoškolského vzdelania (vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru) aj na základe stredoškolského vzdelania s maturitou a zároveň absolvovania akreditovaného kurzu pre profesiu realitný maklér a 2-ročnej praxe.

Nahradila sa teda 5-ročná prax a doplnila dôležitá povinnosť odbornej prípravy.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) už dlhšie presadzovala túto zmenu. Už v roku 2017 pripravila akreditovaný kurz pre profesiu realitný maklér, ktorý odsúhlasilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Teší nás, že sa do realitnej činnosti vniesol aj dávno potrebný prvok odbornej prípravy, z čoho by mal vyplynúť pozitívny prínos tak pre zvyšovanie kvality realitných služieb na trhu, ale najmä to bude prínosné pre klientov realitných kancelárií a maklérov," uviedol prezident NARKS Ján Palenčár.

Absolvent vzdelávacieho programu získa prehľad o všetkých oblastiach realitnej činnosti, ako sú realitný trh, ponuka a dopyt v realitách, stanovenie ceny, typy nehnuteľností a ich marketing. Spozná celý proces realizácie realitného obchodu podľa druhu činnosti.

Bude ovládať platné zákony v oblasti občianskeho, obchodného, stavebného, daňového a iného práva, katastra, nadobúdania vlastníctva nehnuteľností a ich financovania s dôrazom na realitné zmluvné právo.

Zároveň sa oboznámi so svojimi povinnosti, ktoré má ako povinná osoba podľa osobitných zákonov. Bude poznať rôzne typy sprostredkovania a zastupovania v obchode s nehnuteľnosťami. Získa adekvátne predajné a komunikačné zručnosti a bude poučený o etických princípoch a rozsahu služieb realitných maklérov.