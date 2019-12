Rusko a Ukrajina sa dohodli na tranzite plynu

Štáty podpísali protokol k dohode o pokračovaní tranzitu.

20. dec 2019 o 20:19 (aktualizované 20. dec 2019 o 21:16) TASR

MOSKVA. Rusko a Ukrajina podpísali protokol k dohode o pokračovaní tranzitu plynu cez Ukrajinu. Uviedol to v piatok hovorca ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom.

"Ruská a ukrajinská strana podpísali protokol k dohode o pokračovaní tranzitu plynu cez územie Ukrajiny a o urovnaní vzájomných nárokov," citovala hovorcu ruská agentúra TASS.

Trojstranné rokovania medzi Ruskom, Ukrajinou a Európskou komisiou o tranzite ruského zemného plynu do Európskej únie cez Ukrajinu sa konali vo štvrtok (19. 12.) v Berlíne, pričom Moskva a Kyjev po vyše šiestich hodinách diskusií v princípe dosiahli dohodu.

To je pre Európsku úniu kľúčové, keďže súčasný kontrakt medzi Gazpromom a Naftogazom o tranzite ruského plynu vyprší 31. decembra tohto roka.

Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič v piatok potvrdil, že Moskva a Kyjev podpísali dohodu o tranzite ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu. Informovala o tom agentúra TASS.

"Som rád, že došlo k podpisu vyváženej dohody, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie nepretržitého tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu do Európy. Dnes sme zvíťazili všetci," uviedol na Twitteri Šefčovič.

Vzhľadom na to, že na budúci rok by mali byť do prevádzky uvedené hneď dva nové ruské plynovody obchádzajúce územie Ukrajiny, snažil sa Kyjev v rámci rokovaní uzavrieť s Moskvou dlhodobú dohodu o tranzite.

Vzťahy Ruska a Ukrajiny sa vyostrili po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala Krymský polostrov.