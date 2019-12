Všeobecná poisťovňa zastaví takmer 248-tisíc exekúcií vo výške 220 miliónov eur

Záväzky dlžníkov však nezaniknú.

20. dec 2019 o 16:00 SITA

BRATISLAVA. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zastaví takmer 248-tisíc exekúcií vo výške 220 mil. eur, záväzky jej dlžníkov však nezaniknú.

V piatok o tom v tlačovej správe informovala Zuzana Štukovská z referátu komunikácie štátnej poisťovne.

Nové pravidlá

Od 1. januára 2020 začnú v praxi platiť nové pravidlá týkajúce sa niektorých exekúcií.

Zo zákona sa postupne zastavia exekúcie staršie ako päť rokov, ak bude splnená podmienka ich nevymožiteľnosti, teda za posledných 18 mesiacov bol dosiahnutý výťažok nižší ako 15 eur.

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní prijala Národná rada SR ešte v júni a zámerom pôvodne vládneho návrhu je odbremeniť súdy od veľkého množstva starých exekúcií podaných na okresné súdy ešte v papierovej podobe. Zákonom sa tak zastavia exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017.

Trovy exekúcií

Výška paušálnych trov týchto starých exekúcií je stanovená zákonom na 35 eur.

Ak je súdny exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa na 42 eur. Tieto paušálne trovy platí veriteľ najneskôr do 60 dní od ukončenia exekučného konania.

Na týchto trovách tzv. starých exekúcií môžu náklady VšZP dosiahnuť 10,4 mil. eur s DPH.

Nejde o exekučnú amnestiu, po zastavení starej exekúcie pohľadávka nezaniká a štátna poisťovňa má právo podať nový návrh na vykonanie exekúcie, ale už iba elektronicky a na jediný exekučný súd v Banskej Bystrici.

Ako uviedla Štukovská, VšZP sa musí postupne zaoberať každým prípadom a návrhy na exekúcie opätovne podá, ak to bude vzhľadom na majetkové pomery povinného považovať za efektívne a hospodárne.

Premlčanie pohľadávky

Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok od skončenia exekučného konania.



"V každom jednom prípade zastavenej exekúcie bude VšZP posudzovať splnenie zákonných podmienok a zákonné náležitosti upovedomenia o zastavení exekúcie, v prípade nesúladu podávať námietky, ďalej zabezpečovať úhradu paušálnych trov, následne posudzovať efektívnosť opätovného návrhu, prípadne podávať nový návrh na vykonanie exekúcie, uskutočňovať zaručenú konverziu exekučného titulu, ak VšZP nie je jeho pôvodcom, prípadne zabezpečovať odpísanie pohľadávky," uviedla štátna poisťovňa.

To všetko je podľa VšZP potrebné vykonať v krátkom čase, čo by bez zásadnejšej úpravy procesov a IT podpory v zákonných lehotách nebolo možné, a preto si nová legislatíva vyžiadala aj náklady na úpravu procesov.

Zostáva v zozname dlžníkov

Napriek tomu, že sa staré exekučné konanie zo zákona zastaví, klient naďalej zostáva evidovaný v zozname dlžníkov a má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Bude sa to týkať približne 85-tisíc klientov.

VšZP ich bude postupne oslovovať listami a telefonátmi, aby ich individuálne informovala o možných dôsledkoch neplatenia dlhov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a zároveň aj o možnostiach riešenia situácie, v ktorej sa ocitli. Ponúkne im aj možnosť splátkového kalendára.

"VšZP privíta aktívny prístup klientov, ktorí prejavia záujem o možnosti vyriešenia svojej situácie v súvislosti so zastavenou exekúciou. VšZP odporúča klientom uhradiť svoje záväzky vyplývajúce zo zdravotného poistenia, zabezpečia si tak prístup k plnej zdravotnej starostlivosti," uzavrela štátna poisťovňa.