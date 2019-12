Inšpektori objavili pri Martine poľské mäso so salmonelózou

Únia hydinárov vyzýva spotrebiteľov, aby dali prednosť slovenským výrobkom.

20. dec 2019 o 11:32 SITA

BRATISLAVA. V rámci úradnej kontroly potravín odobrala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Martin v Mäsiarni u Macíka v Príbovciach vzorku poľských kuracích pŕs.

Mikrobiologickým vyšetrením tejto vzorky bola zistená prítomnosť Salmonelly enterica serovar Enteritidis.

Štátna veterinárna a potravinová správa o tom informovala tento týždeň na svojej internetovej stránke.

Išlo o hydinové mäso dovezené z Poľska od výrobcu P.H.U. Kubik a malo dátum spotreby 7. decembra.

„Takmer pravidelne slovenské kontrolné orgány zisťujú, aká nekvalita sa dováža na náš trh pokiaľ ide o hydinu a vajcia. Najnovší prípad je z Turca, kde predávali obľúbené kuracie prsia. Pravda, s nežiaducim obohatením, a to o salmonelózu,“ ozrejmil v reakcii tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Ľubomír Urban.



Podľa Urbana však na Slovensko prichádza nekvalitná hydina ohrozujúca zdravie spotrebiteľov nielen od našich severných susedov.



Sebestačnosť v spotrebe hydinového mäsa na Slovensku je podľa ÚHS len niečo nad 50 percent, zvyšok je z dovozu.

„Takúto negatívnu bilanciu nemá žiadna z okolitých krajín, o zvyšku Únie nehovoriac," povedal Urban.

Únia hydinárov Slovenska pripomína spotrebiteľom, že domáca produkcia je pod neustálou veterinárnou kontrolou.

"To by malo byť dostatočným dôvodom pre spotrebiteľa pri rozhodovaní, akú hydinu a aké vajcia kupovať aj v tomto predsviatočnom období, kedy zaznamenávame zvýšené dovozy hydiny a vajec tak do obchodných reťazcov, ako aj stravovacích zariadení a na rôzne trhoviská,“ uzavrel Urban.